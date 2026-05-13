PlayStation 5: Saros startet laut Schätzung überraschend schwach

Saros soll laut aktuellen Analysen einen eher zurückhaltenden Verkaufsstart hingelegt haben.

Saros soll laut aktuellen Schätzungen einen eher verhaltenen Verkaufsstart hingelegt haben. Analysten von Alinea Analytics gehen davon aus, dass sich das Spiel in den ersten zwei Wochen über 300.000 Mal verkauft und dabei rund 22 Millionen US-Dollar Umsatz erzielt hat.

Gemessen an der großen installierten Basis der PlayStation-Plattform werden diese Zahlen von einigen Marktbeobachtern als schwächer als erwartet eingestuft. Besonders vor dem Hintergrund, dass das Spiel auf eine Nutzerbasis von um die 93 Millionen Konsolen gestartet ist.

Zusätzlich steht die Diskussion um das Preisniveau im Raum. Hochpreisige Actionspiele mit stärkerem Bullet-Hell-Fokus gelten aktuell als schwierig zu vermarkten, insbesondere im Vollpreis-Segment.

Laut Berichten soll das Entwicklungsbudget von Saros bei rund 76 Millionen US-Dollar liegen. Entsprechend wird bereits darüber spekuliert, wie schwer es für das Spiel werden könnte, die Kosten kurzfristig wieder einzuspielen.

Gleichzeitig wird jedoch betont, dass exklusive Spiele für Plattformhalter nicht ausschließlich über direkte Verkaufszahlen bewertet werden. Solche Titel dienen oft dazu, die Attraktivität des Ökosystems zu stärken und langfristig Spieler an die Plattform zu binden.

Hinzu kommen spätere Rabattaktionen im PlayStation Store sowie eine mögliche zukünftige Integration in PlayStation Plus, wodurch Sony langfristig weitere Spieler erreichen könnte.

Trotz des verhaltenen Starts wird Saros von vielen Spielern und Kritikern weiterhin positiv bewertet. Die Diskussion dreht sich aktuell daher weniger um die Qualität des Spiels als vielmehr um dessen kommerzielle Performance.