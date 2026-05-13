PlayStation 5: Saros startet laut Schätzung überraschend schwach

Saros soll laut aktuellen Schätzungen einen eher verhaltenen Verkaufsstart hingelegt haben. Analysten von Alinea Analytics gehen davon aus, dass sich das Spiel in den ersten zwei Wochen über 300.000 Mal verkauft und dabei rund 22 Millionen US-Dollar Umsatz erzielt hat.
Gemessen an der großen installierten Basis der PlayStation-Plattform werden diese Zahlen von einigen Marktbeobachtern als schwächer als erwartet eingestuft. Besonders vor dem Hintergrund, dass das Spiel auf eine Nutzerbasis von um die 93 Millionen Konsolen gestartet ist.
Zusätzlich steht die Diskussion um das Preisniveau im Raum. Hochpreisige Actionspiele mit stärkerem Bullet-Hell-Fokus gelten aktuell als schwierig zu vermarkten, insbesondere im Vollpreis-Segment.
Laut Berichten soll das Entwicklungsbudget von Saros bei rund 76 Millionen US-Dollar liegen. Entsprechend wird bereits darüber spekuliert, wie schwer es für das Spiel werden könnte, die Kosten kurzfristig wieder einzuspielen.
Gleichzeitig wird jedoch betont, dass exklusive Spiele für Plattformhalter nicht ausschließlich über direkte Verkaufszahlen bewertet werden. Solche Titel dienen oft dazu, die Attraktivität des Ökosystems zu stärken und langfristig Spieler an die Plattform zu binden.
Hinzu kommen spätere Rabattaktionen im PlayStation Store sowie eine mögliche zukünftige Integration in PlayStation Plus, wodurch Sony langfristig weitere Spieler erreichen könnte.
Trotz des verhaltenen Starts wird Saros von vielen Spielern und Kritikern weiterhin positiv bewertet. Die Diskussion dreht sich aktuell daher weniger um die Qualität des Spiels als vielmehr um dessen kommerzielle Performance.
118 Kommentare AddedMitdiskutieren
Doch sehr überraschend….soll ja besser sein als Returnal, meta liegt bei 87…ok, es ist jetzt kein wirklicher Mainstream-Titel, aber zumindest mal 1 bis 2 Mio. hätte man aktuell erwarten müssen…läuft derzeit einfach nicht für Sony, bleibt also noch Wolverine….
Gut möglich das Sony dieses Studio als nächstes schließt.
Ein klarer Flop, so klar wie Kloßbrühe.
Wenn man sich den Aktienkurs und die News der letzten Monate anschaut, sieht es nicht wirklich gut aus für Sony/PS.
Ich habe das Spiel auf meiner PS gespielt und frage mich wirklich, wie die Journalisten auf eine Wertung von 87 gekommen sind. Ich würde dem Spiel maximal eine 76 geben. Das Studio muss echt aufpassen. Sony ist schließlich dafür bekannt, Studios schneller zu schließen als die kurze sechs Stunden lange Spielzeit von Ratchet and Clank vorbei ist.
Ich liebe wirklich alles daran, dass dieses Spiel so hart gefloppt ist. Hoffentlich ist Fairgames als Nächstes dran. Das wird ein Fest!
Bin ich froh, dass ich keine Playstation mehr habe. BTW kommen wir zu den schönen Dingen: Übermorgen kommt FH6
Hab bis jetzt nur positives zum Spiel erzählt bekommen – allerdings ist das Spiel an sich absolut nichts für mich und meiner Meinung nach auch klar Nische.
Bei den Verkaufszahlen sollte man dennoch abwarten.
Und dann soll es sich trotz solch desaströsen Zahlen noch besser als Marathon verkauft haben auf der PS5.🤯