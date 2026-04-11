PlayStation 5: Schwache Verkaufszahlen in Japan

Vergangene Woche konnte sich die PlayStation 5 in Japan nur 13,539 Mal verkaufen.

Die kürzlich vorgenommene, weltweite Preiserhöhung für PlayStation 5-Konsolen scheint seine Auswirkungen auf dem japanischen Markt zu offenbaren.

Laut neuen Zahlen von Famitsu konnten in der Woche bis zum 5. April in Japan lediglich 13,539 Konsolen abgesetzt werden, die sich auf 840 PS5 Pro, 558 PS5 mit Laufwerk und 12.141. PS5 Digital Edition aufteilen.

Im selben Zeitraum konnten 59.543 Nintendo Switch 2-Konsolen verkauft werden. Die Xbox Series X|S kommt weit abgeschlagen auf 932 Verkäufe, die sich aus 803 verkauften Series X und 129 Series S zusammensetzen.

Bei den Gesamtverkäufen in Japan ist die PlayStation 5 mit 7.500.537 abgesetzten Einheiten weiterhin führend. Die Nintendo Switch 2 liegt mit 5.011.059 Verkäufen auf Platz zwei. Mit 696.936 verkauften Konsolen liegt die Xbox Series X|S mit großem Abstand auf Platz drei.