PlayStation 5: Schwache Verkaufszahlen in Japan

Die kürzlich vorgenommene, weltweite Preiserhöhung für PlayStation 5-Konsolen scheint seine Auswirkungen auf dem japanischen Markt zu offenbaren.
Laut neuen Zahlen von Famitsu konnten in der Woche bis zum 5. April in Japan lediglich 13,539 Konsolen abgesetzt werden, die sich auf 840 PS5 Pro, 558 PS5 mit Laufwerk und 12.141. PS5 Digital Edition aufteilen.
Im selben Zeitraum konnten 59.543 Nintendo Switch 2-Konsolen verkauft werden. Die Xbox Series X|S kommt weit abgeschlagen auf 932 Verkäufe, die sich aus 803 verkauften Series X und 129 Series S zusammensetzen.
Bei den Gesamtverkäufen in Japan ist die PlayStation 5 mit 7.500.537 abgesetzten Einheiten weiterhin führend. Die Nintendo Switch 2 liegt mit 5.011.059 Verkäufen auf Platz zwei. Mit 696.936 verkauften Konsolen liegt die Xbox Series X|S mit großem Abstand auf Platz drei.
28 Kommentare AddedMitdiskutieren
Preiserhöhung und Sony hatte in Japan doch schon immer einen schweren Stand
Naja, zur 6er isses ja nicht mehr lange hin
Switch 2 verkauft sich da wie geschnitten Brot. Wird von Nintendo auch fürstlich subventioniert im Heimatland mit der Switch 2 Japan Version. Der Erfolg der Switch (auch des Vorgängers) wird aber sicherlich einer der Gründe für den PS6 Handheld sein.
Na ja wer hätte es gedacht
Ist das nicht eigentlich normal? Langsam sollte ja auch jeder eine PS5 haben
Schon bisschen traurig das man es nichtmal schafft 1000 Stück zu verkaufen 😅😅😅
Leider alles Hausgemacht von Microsoft,viel zu viele schlechte und fragwürdige Entscheidungen die letzten 20 Jahre ,so ne geile Konsole wie die XSX müsste eigentlich durch die Decke gehen.