PlayStation 5: Schwacher Start für Until Dawn Remake

Autor:, in / PlayStation 5

Das kürzlich veröffentlichte Until Dawn Remake hat zum Start mit geringen Spielerzahlen und technischen Problemen zu kämpfen.

Vor wenigen Tagen erschien das Remake zum ursprünglich 2015 exklusiv für PlayStation 4 veröffentlichten Horrorspiel Until Dawn für Playstation 5 und PC. Zum Vollpreis erhalten Spieler aktualisierte Grafik, technische Verbesserungen und eine überarbeitete Story. Eine Upgrade-Option für Besitzer des Originals gibt es nicht.

Wie aus Zahlen der Tracking-Website SteamDB hervorgeht, konnte das Until Dawn Remake zum Start auf Steam lediglich 2.607 zeitgleich aktive Spieler für sich begeistern – das schwächste SONY-Debüt seit Concord and Sackboy: A Big Adventure.

In der Vergangenheit konnten unter anderem Ghost of Tsushima (77.154 gleichzeitig aktive Spieler), God of War (73.529 gleichzeitig aktive Spieler) und Spider-Man (66.436 gleichzeitig aktive Spieler) starke Anfangsphasen auf der Valve-Plattform verzeichnen.

Neben den schwachen Spielerzahlen leidet das Remake auch unter einigen technischen Schwierigkeiten und anderen Probleme. Kritikpunkte sind das erforderliche PlayStation Network-Konto, schlechte Optimierung, im Vergleich zum Original geänderte Musik, Bugs, die teilweise schlechte Steuerung, grafische Probleme und nicht funktionierendes Raytracing und DLSS.

Auf der PlayStation 5 liegen laut Digital Foundry-Analyse Probleme mit dem Bildrhythmus oder der Bildreihenfolge vor. Bei 30 Bildern pro Sekunde und einer 1440p-Auflösung hat das Spiel mit signifikantem Aliasing an kontrastreichen Kanten sowie mit Bildaussetzern bei Bewegungen auf dem Bildschirm zu kämpfen.

In einer Nachricht an die Fans räumt Entwickler Ballistic Moon die Probleme ein und versichert bereits aktiv nach Lösungen zu suchen:

„Wir verstehen, dass einige von euch auf technische Probleme oder Bugs gestoßen sind und würden uns freuen, von euch zu hören, damit wir diese Bedenken ausräumen können.“ „Wir sind uns auch einiger wiederkehrender Probleme bewusst, wie z. B. HDR- und AMD FSR-Frame-Generierungseinstellungen, die nicht wie vorgesehen funktionieren, und Probleme beim Speichern/Laden. Wir verstehen euch und wir testen aktiv Korrekturen für diese Probleme (und mehr). Wir werden weitere Informationen mit unserem nächsten Patch-Update bereitstellen.“