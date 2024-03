PlayStation 5: Sea of ​​Thieves auf Platz 1 der Vorbesteller-Charts

Autor:, in / PlayStation 5

Sea of ​​Thieves hat in einigen Ländern Platz 1 der PlayStation-Vorbesteller-Charts belegt.

Sea of Thieves erscheint am 30. April 2024 für PlayStation 5. Microsoft hat sich dazu entschieden, das Piratenspiel auf weitere Plattformen zu bringen, um den Markt zu vergrößern und weiteres Wachstum zu garantieren.

Der Plan von Microsoft scheint aufzugehen und somit belegt Sea of Thieves Platz 1 der PlayStation-Vorbesteller-Charts in den USA, in Deutschland, Großbritannien und Frankreich.