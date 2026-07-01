PlayStation 5: Shawn Layden hält Rückzug von PC-Portierungen für einen Fehler

Die frühere Strategie von PlayStation, exklusive Spiele zeitversetzt für den PC zu veröffentlichen, hält Ex-PlayStation-Chef Shawn Layden weiterhin für den richtigen Weg. In einem Interview mit PlayerDriven (PSI) erklärte er, dass die Abkehr von diesem Modell aus seiner Sicht ein Fehler sei.

In den vergangenen Jahren erschienen ehemalige PlayStation-Exklusivtitel wie God of War, The Last of Us, Marvel’s Spider-Man oder Ghost of Tsushima nachträglich für den PC. Laut dem inzwischen bestätigten Strategiewechsel von Sony Interactive Entertainment sollen künftig jedoch vor allem Multiplayer- und Live-Service-Spiele auf weitere Plattformen portiert werden, während große Singleplayer-Titel länger exklusiv für die PlayStation bleiben.

Layden argumentiert, dass die PC-Veröffentlichungen nie den Verkauf von PlayStation-Hardware beeinträchtigt hätten. Spieler, die 18 Monate oder länger auf eine PC-Version warten, hätten sich seiner Ansicht nach ohnehin keine Konsole ausschließlich für diese Spiele gekauft. Stattdessen erschließe Sony damit eine zusätzliche Zielgruppe außerhalb des eigenen Ökosystems.

Darüber hinaus verwies Layden auf die steigende Bekanntheit der PlayStation-Marken durch die PC-Portierungen. Eine größere Reichweite der Spieleserien könne sich positiv auf andere Medien wie Fernsehserien, Filme oder Graphic Novels auswirken, da mehr Menschen die Figuren und Geschichten bereits kennen.

Trotz seiner Unterstützung für zeitversetzte PC-Veröffentlichungen sprach sich Layden weiterhin klar für Konsolenexklusivität auf Zeit aus. Exklusive Spiele seien ein entscheidender Bestandteil des Plattformgeschäfts und ein wichtiges Argument für den Kauf einer Konsole. Würden neue Spiele gleichzeitig auf allen Plattformen erscheinen, bestehe die Gefahr, dass sich Hardware-Hersteller nur noch über den Preis voneinander unterscheiden.

Seine Aussagen stehen im Kontrast zur aktuellen Ausrichtung von Sony Interactive Entertainment, das den Fokus wieder stärker auf exklusive Inhalte für die PlayStation legen möchte und PC-Portierungen künftig offenbar deutlich selektiver handhaben wird. Für kommende Singleplayer-Titel wie Marvel’s Wolverine setzt Sony damit erneut auf eine längere Exklusivphase.