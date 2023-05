Autor:, in / PlayStation 5

Sony will sein PlayStation 5 Showcase angeblich in der Woche des 22. Mai veranstalten und Spiele präsentieren.

Bis März 2024 will SONY mehr als 25 Millionen Konsolen verkaufen. Um das zu erreichen, muss der Konsolenhersteller ordentlich die Werbetrommel rühren. Noch in diesem Monat könnte das in Form eines PlayStation Showcase passieren.

Schon länger brodelt die Gerüchteküche, wonach im Mai ein Showcase stattfinden soll. Laut dem Journalisten Jeff Grubb soll es in der Woche des 22. Mai so weit sein. Grubb nannte dabei den 25. Mai und bezieht sich bei diesem Datum auf den spätesten Zeitpunkt der Woche, in der der Showcase passieren soll.

PlayStation wird also noch vor dem ehemaligen E3-Monat Juni ein Event abhalten, um dort seine kommenden Spiele zu präsentieren.

Wie Grubb schon zuvor sagte, soll es „massiv“ sein und für PlayStation 5 die zweite Phase einläuten. Vorrangig dürften First-Party-Spiele gezeigt werden, doch werden wahrscheinlich Spiele von Drittanbietern ebenfalls das Portfolio abrunden, die auch auf anderen Plattformen wie Xbox Series X|S und PC erscheinen könnten.

Genaueres zum Line-up erfahren wir erst, wenn das Showcase läuft. Dann wird vielleicht auch schon die Frage geklärt, ob einige Konami-Spiele wie das Metal Gear Solid 3 Remake und Titel der Reihen Castlevania und Silent Hill exklusiv für die PlayStation erscheinen werden.