PlayStation 5: Shuhei Yoshida spricht über knallharten Abgang unter Jim Ryan

Shuhei Yoshida hat auf dem Spielefestival ALT: GAMES 2026 überraschend Einblicke in seine Zeit bei Sony gegeben und dabei offen über seinen Abschied aus der Führung von PlayStation Worldwide Studios gesprochen. Der langjährige Branchenveteran war über 31 Jahre für das Unternehmen tätig und prägte zahlreiche First-Party-Projekte maßgeblich mit.

In seinem Rückblick erwähnte Yoshida unter anderem seine Beteiligung an großen PlayStation-Erfolgen wie God of War, Uncharted und The Last of Us sowie Ghost of Tsushima, das zu seinen letzten Projekten in leitender Position gehörte.

Besonders deutlich wurde er bei der Beschreibung seines Wechsels im Jahr 2019. Damals sei er laut eigener Aussage von der Leitung der First-Party-Entwicklung abgezogen worden. Yoshida erklärte, der damalige CEO Jim Ryan habe ihn aus dieser Position entfernt, da er sich bestimmten Vorgaben nicht angeschlossen habe und einige Forderungen nicht umgesetzt habe.

Gleichzeitig betonte er jedoch, dass ihm im Anschluss eine neue Rolle innerhalb von Sony angeboten wurde. Diese konzentrierte sich auf die Förderung unabhängiger Entwickler, ein Bereich, für den Yoshida bereits zuvor große Leidenschaft gezeigt hatte.

Während der Amtszeit von Jim Ryan veränderte sich Sony Interactive Entertainment deutlich. Das Unternehmen investierte verstärkt in Studios wie Insomniac Games, Bungie und Bluepoint Games und baute parallel den PC-Markt sowie Live-Service-Projekte aus.

Yoshida selbst beschreibt seine spätere Tätigkeit als besonders erfüllend, da er sich intensiv der Indie-Szene widmen konnte. Nach seinem endgültigen Abschied von PlayStation im Jahr 2025 gründete er schließlich eine eigene Beratungsfirma und arbeitet seitdem freiberuflich mit unabhängigen Entwicklern und Publishern zusammen.