PlayStation 5: Sieben Millionen verkaufte Konsolen in Japan

Über einen Meilenstein darf sich SONY in Japan freuen. Die PlayStation 5 hat dort die Marke von sieben Millionen verkauften Konsolen überschritten.
Die Zahl basiert auf Schätzungen der Zeitschrift Famitsu für den Zeitraum 1 bis 7. September. Demnach wurden 36.877 Einheiten der Basisversion verkauft, während die Digital Edition 7.315 neue Besitzer gefunden hat.
Die Gesamtverkaufszahlen liegen bei 5.771.474 (Basisversion) bzw. 992.697 (Digital Edition).
Die Pro-Version der PlayStation 5 wurde hingegen nur 2.133-mal verkauft und kommt in Japan auf insgesamt 245.766 Konsolen seit Markteinführung.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
1 Kommentar AddedMitdiskutieren
Ist ein bisschen schwer zu lesen, wenn mittendrin Zahlen auftauchen, die nicht in Tsd angegeben werden 🤔