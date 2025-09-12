PlayStation 5: Sieben Millionen verkaufte Konsolen in Japan

In Japan hat SONY jetzt über sieben Millionen PlayStation 5 Konsolen verkauft.

Über einen Meilenstein darf sich SONY in Japan freuen. Die PlayStation 5 hat dort die Marke von sieben Millionen verkauften Konsolen überschritten.

Die Zahl basiert auf Schätzungen der Zeitschrift Famitsu für den Zeitraum 1 bis 7. September. Demnach wurden 36.877 Einheiten der Basisversion verkauft, während die Digital Edition 7.315 neue Besitzer gefunden hat.

Die Gesamtverkaufszahlen liegen bei 5.771.474 (Basisversion) bzw. 992.697 (Digital Edition).

Die Pro-Version der PlayStation 5 wurde hingegen nur 2.133-mal verkauft und kommt in Japan auf insgesamt 245.766 Konsolen seit Markteinführung.