PlayStation 5: So erfolgreich sind Sonys Spiele im vergangenen Jahr gewesen

Die Datenanalyse-Plattform Alinea Ananlytics hat die erfolgreichsten Produktionen der PlayStation-Studios und Partner des vergangenen Jahres ermittelt.

Die Datenanalyse-Plattform Alinea Ananlytics hat die erfolgreichsten Spiele der PlayStation-Studios und Partner des vergangenen Jahres ermittelt und kommt dabei zu folgenden Ergebnissen.

Das im Oktober veröffentlichte Ghost of Yotei war für SONY ein durchschlagender Erfolg und konnte bisher 4,8 Millionen Exemplare und einen Umsatz von fast 350 Millionen US-Dollar generieren. Im Ranking der Eigenproduktionen aus 2025 steht das Open-World-Action-Adventure mit weitem Abstand an der Spitze.

Auf Platz zwei folgt Death Stranding 2: On the Beach, das sich 1,7 Millionen Mal für die PlayStation 5 verkaufen und einen Bruttoumsatz von 116 Millionen US-Dollar erzielen konnte.

Die Baseball-Simulation MLB The Show 26 schafft es mit 745.000 verkauften Einheiten und einem Umsatz von über 50 Millionen US-Dollar auf den dritten Platz des Siegertreppchens. 95 % der Spieler stammen aus Nordamerika.

Auf den vierten Platz gesellt sich der Roguelike-Shooter Saros, der mit 406.000 Verkäufen und 30 Millionen US-Dollar Umsatz aktuell die Gewinnschwelle noch nicht überschreiten konnte.

Bungies bereits vor der Veröffentlichung viel kritisierte Extraction-Shooter Marathon erreicht mit 347.000 Verkäufen Platz fünf in der Rangliste.

Auf dem sechsten Platz folgt God of War: Sons of Sparta, das mit 132.000 verkauften Einheiten einen Umsatz von fast vier Millionen US-Dollar erreichte.