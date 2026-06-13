PlayStation 5: So erfolgreich sind Sonys Spiele im vergangenen Jahr gewesen

Die Datenanalyse-Plattform Alinea Ananlytics hat die erfolgreichsten Spiele der PlayStation-Studios und Partner des vergangenen Jahres ermittelt und kommt dabei zu folgenden Ergebnissen.
Das im Oktober veröffentlichte Ghost of Yotei war für SONY ein durchschlagender Erfolg und konnte bisher 4,8 Millionen Exemplare und einen Umsatz von fast 350 Millionen US-Dollar generieren. Im Ranking der Eigenproduktionen aus 2025 steht das Open-World-Action-Adventure mit weitem Abstand an der Spitze.
Auf Platz zwei folgt Death Stranding 2: On the Beach, das sich 1,7 Millionen Mal für die PlayStation 5 verkaufen und einen Bruttoumsatz von 116 Millionen US-Dollar erzielen konnte.
Die Baseball-Simulation MLB The Show 26 schafft es mit 745.000 verkauften Einheiten und einem Umsatz von über 50 Millionen US-Dollar auf den dritten Platz des Siegertreppchens. 95 % der Spieler stammen aus Nordamerika.
Auf den vierten Platz gesellt sich der Roguelike-Shooter Saros, der mit 406.000 Verkäufen und 30 Millionen US-Dollar Umsatz aktuell die Gewinnschwelle noch nicht überschreiten konnte.
Bungies bereits vor der Veröffentlichung viel kritisierte Extraction-Shooter Marathon erreicht mit 347.000 Verkäufen Platz fünf in der Rangliste.
Auf dem sechsten Platz folgt God of War: Sons of Sparta, das mit 132.000 verkauften Einheiten einen Umsatz von fast vier Millionen US-Dollar erreichte.
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Das letzte große Exklusiv was richtig eingeschlagen ist war Spidi 2 was 2024 erschienen ist….
Danach muss man ehrlich sagen war kein einziger Blockbuster, sogenannter Systemseller erschienen…
Bei ca 90 Millionen Konsolen im Umlauf sind 5 Millionen verkäufe halt nicht viel.
Liegt eventuell auch daran das viele Leute mittlerweile andere Prioritäten haben zwecks Finanzen,Freizeit oder Familie.
Gerade die Playstation ist doch ne Konsole die gefühlt jeder hat,aber wie viele tun die in meinem Umfeld aktiv benutzen.
Nicht wirklich.
Die spielen halt einfach nur was anderes.
Bzw wo anders.
Allerdings auch nicht annähernd so wie beide Vorgänger – Verkaufszahlen auf Konsole und vorallendingen PC eingebrochen, nicht sonderlich beliebt (es ist halt eher ein minimal interaktiver Film und sein wir ehrlich – Woke ist kein problem es seih denn man übertreibt und Spidey 2 ist da fast unerträglich plump)….aber ja, wenn es nicht so teuer gewesen wäre, wäre es wohl ein Erfolg gewesen.
Ich weiß immernoch nicht was ich davon halten soll. Technisch toll und bis auf ein paar komplett dumme Logiklücken war die Story auch gut.
Da hat man dummerweise das lästige, wie hieß das noch? Ach ja, Gameplay vergessen.
Es zeigt aber auch das Problem welches such durch Sony Studios zieht: GoWR, Horizon 2,Spidey 2 etc sind Blender und jeder einzelne Teil macht deutlich weniger Spaß als die Vorgänger weil Optik die einzige relevante Vorgabe war, um jeden Preis.
Da haben die Leute halt irgendwann die Schnauze voll.
Der einzige Titel um den es wir leid tut ist AstroBot – ich kritisiere es dafür dass die zweite Hälfte merklich nachlässt. Und ja, es war 10€ zu teuer. Aber ein schönes Spiel, welches dummerweise aber auch allen klar macht wie weit Sony heute ab von dem ist wofür man sie einst mochte.
Wenn für dich Spidey schon kein Gameplay hat, was sagst du dann über Until Dawn und Remember me?
Der Punkt ist dass man vorher noch durch die Stadt geschwungen ist und Random Verbrechen bekämpft hat, davon ist quasi nichts mehr übrig.
Und die Storymissionen sind zu 70-80% ellenlange Zwischensequenzen mit bestenfalls rudimentäre Interaktion.
Und bei einem Actionspiel erwarte ich halt was anderes als in einem Until Dawn. Vorallendingen wenn es direkt vorher zweimal deutlich besser gemacht wurde.
Ich hatte nichts gegen die Zwischensequenzen in GOD und Uncharted. Spidey kenne ich allerdings nicht
Du erinnerst dich an an die Präsentation von Spidey 2? Die Sequenz geht etwa 40 Minuten. Kurz danach „schleichst“ du dich durch die Schule (ohne echte Optionen, recht passiv) mit Story etwa 40 Minuten…. Und so geht eigentlich das ganze Spiel bis zum Ende. Nicht falsch verstehen, viele davon sind echt gut, aber mit Nebenmissionen die zwischen viel zu vielen Fotos schießen, ein paar minimalen Kloppereien oder der üblichen Struktur aus 70% Zwischensequenzen bestehen geht es alles vieeeel zu lange.
Für maximal 15 Stunden ist das alles auch ganz super, aber dann will das Spiel einfach nicht aufhören.
Und so verbringt man da noch Easy 15 weitere ziemlich passive Stunden und ist einfach nur froh wenn es dann mal endlich endet.
Als ich durch war sagte ich zu einem Kumpel das zwei Spiele mit mehr Gameplay dazwischen (Verbrecher verprügeln, Gebäude heimlich von jenen befreien etc) deutlich besser gewesen wären.
Du kannst dich zwar in der Stadt bewegen und die ist wirklich toll und belebt gemacht, aber im Kern ist da… Nichts. Sie hätten auch ein Schlauchlevel Spiel draus machen können – wie Wolverine, an dem ich aufgrund von Spidey 2 jetzt auch meine Zweifel habe.
Das einzige Spiel von Microsoft wäre dann auch nur Forza Horizon 5 was annähernd mithalten könnte.
Stimmt, hat ja auch niemand was anderes behauptet.
Aber so klar ist das auch nicht.
Die Sache mit dem GamePass macht es schwer.
Aber wenn man mal schaut, so ein echter Systemseller war neben Forza auch nicht wirklich vorhanden. Selbst wenn mann die Marktanteile only PS5 (70%) und Xbox (30%) berücksichtigt.
p.s. aber warum muss man hier wieder etwas anderes herziehen, nur damit das worum es geht nicht alleine schlecht da steht?
Warum immer der versuch etwas zu relativieren?
Playstation spieler können ja keinen Gamepass nutzen.
Aber ich bleibe sowieso bei meiner Meinung das die zahlen von Alinea Analytics oft nur Schätzungen sind.
Schätzungen die in dem Fall passen könnten.
Saros wurde kurz nach dem Release nicht ohne Grund unter dem Teppich gekehrt/ versteckt.
Bei Yōtei hat man nicht ohne Grund weiteren Support vom MP eingestellt.
Die Geschichten um die Spiele drum herum passen in dem Fall zu den zahlen.
Wo sind denn die verkaufszahlen bei Ghost of yotei schlecht?
Schlecht nicht, Sie waren sogar gut. Aber ich gehe davon aus das Sony da eher Richtung 10 Millionen geschielt hat. Der Start war Mega, danach naja. 5 Millionen ist auf über 90 Millionen möglichen halt dann doch nicht so viel.
Und ich erwähne nochmal.
Man stellt den Support für den MP nicht ohne Grund ein.
Man will aber immer ein Problem suchen.
Man kennt die Gründe nicht warum bei GoY der Support nach kurzer Zeit eingestellt wird.
Vielleicht war es von Anfang an so geplant um ein nice to have für die Fans zu haben.
Sonst müsste man wieder ein Team für den online Support bereitstellen, so kann man sich vollständig auf das nächste Projekt fokussieren.
Mehr Flops als Erfolge würde ich sagen. Saros ist stärker gefloppt als ich dachte. Aber ja, wundert mich nicht. Es wirkt wie ein Returnal DLC. Wolverine wird sich aber sicher gut verkaufen, auch wenn’s grafisch und spielerisch nicht überzeugen kann. Am Ende nichts was ich spielen müsste oder den Kauf einer Playstation 5 rechtfertigen würde.
Bei Wolverine sehe ich das Hauptproblem bei der Gewalt Darstellung.
Das könnte für viele Abschreckend sein.
Dazu ist die Zeit von Marvel vorbei.
Ja schon möglich. Wobei der Charakter Wolverine immer noch zieht. Deadpool vs. Wolverine war ja nach langer Zeit wieder ein voller Erfolg für Disney. Es hackt hier aber an der Umsetzung finde ich.
Ja, bei Spidi 2 war die Fortbewegung das non plus Ultra.
Dazu passte das restliche GamePlay.
Bei Wolverine sehe ich nur Gewalt hier Schlitz da, Blut hier…..
Und das allein wird gefeiert…
„Bei Wolverine sehe ich nur Gewalt hier Schlitz da, Blut hier…..
Und das allein wird gefeiert…“
Wär’s dir lieber, er wirft mit Wattebällchen?
Was soll er sonst mit seinen Klingen anfangen?
Die Hecke beim Nachbarn schneiden wie Edward mit den Scherenhänden?
Für alle Zartbesaiteten…. Wolverine einfach nicht spielen.
Ich freu mich auf das Geschnetzel.
Ja, aber wenn es nur das ist?
Das wollte ich sagen.
Das drum herum soll bitte auch einigermaßen funktionieren.
Spätestens am Release werden wir es wissen.
Der Gewaltgrad soll sich entsprechend anpassen lassen.
Die Wolverine Filme (Oder der jüngere Deathpool vs Wolverine) sind auch ziemlich brutal und es hat trotzdem gezogen. Ich denke das Spiel wird eben genau deswegen auch ziehen.
Auch finde ich die Darstellung nicht heftiger als bei einem Resident Evil Requiem und dies ist für Capcom auch ein voller Erfolg.
Wäre es nicht brutal würden die es kritisieren, jetzt ist es für die zu brutal wird es auch kritisiert, denen kann man es nicht recht machen
Mein text lesen und verstehen, danke.
Hab deinen Kommentar sehr wohl verstanden, nur beschreibt mein Kommentar deinen ganz gut 😉
Die hätten Gears E-Day wahrscheinlich auch lieber als Visual Novell oder besser als Sims-Klon: Marcus kommt blutverschmiert von der Arbeit und muss dringend duschen.
Außerdem bekommt er langsam Zahnschmerzen, da die Paste im Krieg ausgegangen ist. Verdammte Scheiße aber auch!
Das was du bei Wolverine schreibst du bei jedem Playstation Game. Habe noch nie gelesen das dich irgendein Playstation Exclusive überhaupt interessieren würde und du diese auch nicht spielen würdest wenn sie auf der Xbox erscheinen würden. Auch betonst du ja hier auch immer wie schlecht du die Playsi als Plattform findest was eben auch bedeudet du würdest dir selbst dann nicht eine holen wenn du schreiben würdest „Ja dieses und jenes Spiel würde mich reizen“ Also von daher🤷
Ich würde darauf nichts geben und auf seine Ansichten erst Recht nichts….Bin schon länger hier dabei und kann bestätigen das er Playstation spiele schlecht redet,aber sobald diese auf die Xbox kommen abfeiert 🤣…. Wo Final Final Fantasy 7 Remake noch exklusiv war,hat er auch gesagt „Das er es nicht kaufen wird,wenn es auf der Xbox kommt“ Solche Politik unterstützt er nicht…Das gleiche mit FF7 Rebirth…..Und jetzt feiert er es…Man kann ihn einfach nicht ernst nehmen.
Er dreht sich halt im Kreis, wo FF7 exklusiv war schlecht reden, jetzt wo es auf Xbox kommt feiern.
Nehmt es mir nicht übel aber im Vergleich zur Installbase und der angeblichen Wichtigkeit von Exclusivs für die Plattformen sind das mal richtig schlechte Zahlen!
Exklusive Games sind einfach nur noch PR für die Ultras….
Image ist das was zählt…..
Das ist das was deine Verkäufe ankurbelt.
Bist du bei den Kids/Jugendlichen/jungen Erwachsenen Cool, wirst du gekauft.
Das ist das was Sony sich sehr erfolgreich aufgebaut hat.
Ich glaube das sehr viele unrealistische Erwartungen haben was verkaufszahlen betrifft.
Kommt wahrscheinlich davon wenn man immer wieder die Gta 5 verkaufszahlen liest.
Ich glaube den Review-Zahlern nicht, selbst wenn es zu meinem Narrativ passt.
Allerdings kann ich mir in einigen Fällen durchaus vorstellen dass sie nicht weit ab von der Realität sein könnten.
Man muss trotz der Skepsis zugeben, dass sie in letzter Zeit bei einigen Games relativ nah an dem waren, was auch offiziell vermeldet wurde.
Sogar sehr nah.
Vor allem passen diese Zahlen hier zu dem was danach immer passierte.
Zum Beispiel Saros, vorher gefeiert, groß angekündigt, als man merkte das es floppt, schnell unter dem Teppich gekehrt.
Auch die beending des Supports beim MP von Ghost of Yōtei, zeigt das man da nicht zufrieden ist.
Ja, absolut. Es gibt Fälle wie Saros, da ist es nicht weit vom Vorgänger… Und ich weiß ja nicht wie es in deiner Bubble ab von unseren Überschneidungen aussieht… Aber ja, Hype ist anders.
Ghost of Yotei gleich zum Release gekauft. Mir hat das Spiel Spaß gemacht. Fand den Vorgänger aber besser. DS2 und Saros warte ich auf einen Sale.
Mir ist das egal, wie gut sich ein Spiel verkauft. AC Shadows waren die Verkaufszahlen auch nicht berauschend, ich hatte trotzdem meinen Spaß.
Ein Starfield hat sich plattformübergreifend schätzungsweise 5 bis 6 Millionen Mal verkauft. Also auch nicht viel besser als ein Yotei, das es nur auf der Playstation gibt.
Auf Steam: Avowed 80 000 Kopien, Hellblade 2 120–250 000, The Outer Worlds 2 hat sich schätzungsweise unter eine Million Mal verkauft.
Ein Redfall hat sich so gut verkauft, dass Arkane Austin anschließend geschlossen wurde. Es soll Spieler geben, für die waren Avowed und Redfall GotY.
Es spielt keine Rolle, wie gut sich ein Spiel verkauft, solange man seinen Spaß damit hat.
Stimmt, mir sind solche Zahlen auch recht egal. Ich habe auch öfters so ein Händchen für Spiele, die nicht Erfolgreich sind. Aber in den News geht es eben nur um das: „Erfolg“. Saros und Returnal würde ich gerne auf Xbox spielen, aber man kann nicht alles haben.
Äpfel und Birnen mal wieder.
Du schmeißt hier mit Zahlen um dich, die völlig aus dem Kontext gerissen sind.
Denn während Sony nur auf seine eigenen Zahlen im PS store gucken kann, hat MS ganz andere Möglichkeiten, welche du einfach außen vor lässt.
Die verkaufen ihre Spiele über PC/Xbox Store, Steam, Keyreseller und haben noch den Gamepass dabei.
Eigentlich schwache zahlen bei einer angeblichen so großen Fangemeinde bei der Playstation.
Find ich auch. Ist halt mehr ne Konsole für Jugendliche die lieber Fortnite usw. zocken.