PlayStation 5: So sieht das Slim-Modell angeblich aus

Sehen wir hier etwa das Bild einer PlayStation 5 Slim? Im Netz kursiert ein Bild, besser gesagt ein halbes Bild, des vermeintlichen Slim-Modells.

Das Bild stammt aus dem Forum bbs.a9vg.com und wurde später via X von Andrew Marmo geteilt. Es soll angeblich aus einem Video geknipst worden sein.

SONY hat offiziell keine PlayStation 5 Slim oder eine andere Variante seiner aktuellen Konsole angekündigt.

Here's the first look at the PlayStation 5 (CFI-2016) "Slim" pic.twitter.com/234PcjEVgc

— Andrew Marmo (@the_marmolade) August 11, 2023