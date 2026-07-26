PlayStation 5: „So, wie Musik gehört werden sollte“ – Sonys Vinyl-Werbung wird zum PlayStation-Bumerang

Während bei PlayStation ab Januar 2028 keine neuen Spiele mehr auf Disc ausgeliefert werden, macht Sony in einem anderen Geschäftsbereich ausgerechnet die Vorzüge physischer Medien zum Verkaufsargument.
Eine aktuelle Werbung für den LX3 Turntable sorgt deshalb für Kritik und Spott. Sony veröffentlichte einen neuen Werbebeitrag für seinen Plattenspieler. Darin fordert das Unternehmen Musikfans dazu auf, die Nadel aufzusetzen, Play zu drücken und die Musik „so zu genießen, wie sie gehört werden sollte“ (physisch auf Vinyl).
Eine Formulierung, die angesichts der aktuellen Entwicklung bei PlayStation besonders auffällt.
Sony hat bestätigt, dass ab Januar 2028 keine neuen PlayStation-Spiele mehr auf Disc ausgeliefert werden. Damit steht der Spielebereich vor einem deutlichen Einschnitt bei physischen Veröffentlichungen, während Sony bei seinem Musikgeschäft gerade das klassische Erlebnis eines physischen Mediums bewirbt.
Genau dieser Kontrast sorgt für entsprechende Reaktionen. Auf der einen Seite wird Vinyl als besonderes Musikerlebnis vermarktet, bei dem selbst das Auflegen einer Platte und das Absenken der Nadel Teil des Produkterlebnisses sind.
Auf der anderen Seite verabschiedet sich PlayStation bei neuen Spielen ab 2028 von der Disc-Auslieferung.
Der LX3 Turntable selbst wurde bereits im Januar 2026 vorgestellt und kam im April auf den Markt. Der Plattenspieler ist damit keineswegs eine Reaktion auf die aktuelle PlayStation-Diskussion. Vielmehr sorgt der Zeitpunkt der neuen Werbekampagne für den bemerkenswerten Gegensatz.
Sony verfolgt in seinen unterschiedlichen Geschäftsbereichen naturgemäß verschiedene Produktstrategien. Für PlayStation-Fans, die weiterhin Wert auf physische Spielesammlungen legen, dürfte die Botschaft dennoch einen bitteren Beigeschmack haben.
Während Sony Musikliebhabern empfiehlt, die Nadel aufzusetzen und Musik auf einem physischen Medium zu genießen, steht für neue PlayStation-Spiele bereits fest: Ab Januar 2028 werden sie nicht mehr auf Disc ausgeliefert. Dementsprechens sind auch die Antworten auf den Beitrag.
Rediscover the warmth, detail, and ritual of vinyl with the LX3 Turntable. Drop the needle, press play, and enjoy music the way it was meant to be heard. Time to upgrade: https://t.co/kkSP2R2eKj pic.twitter.com/HESluTGSgw
— Sony Electronics (@SonyElectronics) July 26, 2026
94 Kommentare AddedMitdiskutieren
oh je. schlechte Kommunizieren innerhalb der Social Media Teams von Sony.
das ist schon sehr unsensibel
naja.. glaub kaum dass der gesamte Konzern sich zusammen setzt und beratschlagt, ob man dies oder jenes jetzt machen kann..
das sind Gruppen und Teams die sich noch nie gesehen haben oder kennen..
ja, schon das passiert auch bei anderen Konzernen. Es wirkt nach außen aber einfach unseriös.^^
Naja, Vinyl ist verlustfrei. Digitale Spiele auch. Die Meute sollte da nicht Äpfel mit Birnen vergleichen
Genauso ist es.
Ich bin der größte Feind vom Disc-Aus, aber bei einer Vinyl gibt es eben mehrere Vorteile (verlustfrei, nicht komprimiert,..) gegenüber Streaming Musik Dienste und digitaler Musik.
Ganz stimmen tut es nicht. Digitale Spiele können wie Musik, Filme und Bücher nachträglich verändert werden. Verlustfrei sind sie nur bei GOG, wo man eine Installationsdatei laden kann und sie zumindest so lange läuft, so lange sie auf dem genutzten Betriebssystem läuft.
Ansonsten empfinde ich Discs als Blender. Durch die ganzen Updates will man die Spiele doch eh nicht im Startzustand zocken. Von daher bringen die einem schon länger nichts mehr. Sie nehmen nur Stauraum weg, für den man Platz anmieten muss.
Januar 28 das Ende nähert sich 😉
Ja blöd gelaufen das es alles so zusammenfällt 😅.
Sony zündelt wohl gern 😀
Die Presseabteilung macht zurzeit einen verdammt schlechten Job bei Sony. Da würde ich mal dran gehen, bevor man nicht mehr aus dem dauerhaften Shitstorm herauskommt.