PlayStation 5: Sony‑Patent könnte Indie‑Entwicklung revolutionieren

Die Indie‑Szene boomt, doch trotz ihrer kreativen Freiheit kämpfen viele kleine Teams mit denselben Problemen wie große Studios: hohe Kosten, fehlende Ressourcen und die schwierige Suche nach Finanzierung. Genau hier setzt ein neues Sony‑Patent an, das das Potenzial hat, die Indie‑Landschaft grundlegend zu verändern.
Das Patent mit dem Titel „Cloud-Based Platform For Real-World Experimentation Driven Game Incubation“ wurde Ende letzten Jahres veröffentlicht und beschreibt eine umfassende Cloud‑Lösung, die Indie‑Entwicklern sämtliche Werkzeuge an die Hand geben soll, um ihre Projekte zu entwickeln, zu testen und zu veröffentlichen – ohne lokale Hardware, ohne große Investitionen.
Sony erkennt darin explizit die Hürden, die beim Prototyping, Testen und Weiterentwickeln kleiner Spiele entstehen. Besonders Teams, die von Mobile auf Konsole wechseln wollen, stehen oft vor einem steilen Lern‑ und Kostenberg. Die Cloud‑Plattform soll diese Einstiegshürden drastisch senken.
Laut Patent könnten Entwickler einzelne Level oder Aktivitäten eines laufenden Projekts direkt über die Cloud testen und iterieren. Speicher, Rechenleistung und Tools würden vollständig serverseitig bereitgestellt.
Ein integrierter Streaming‑Server soll zudem ermöglichen, unfertige Spiele direkt auf die Systeme der Spieler zu bringen – als vollständige Builds oder in kleinen Segmenten, etwa als Demo‑Slices für Feedback.
Noch weiter geht die Idee eines Cloud‑Game‑Design‑Studios, das sämtliche Entwicklungsumgebungen und Toolsets online bereitstellt. Lokale Hardware wäre damit praktisch überflüssig.
Ergänzend schlägt Sony den Einsatz von Machine Learning vor, um die Asset‑Erstellung zu vereinfachen und zu beschleunigen.
Auch das Marketing soll radikal vereinfacht werden: Mit One‑Button‑Publishing könnten Entwickler kurze Clips direkt auf YouTube, TikTok und andere Plattformen hochladen, um Reichweite zu generieren.
Im letzten Schritt beschreibt das Patent sogar Wege zu gemeinsamer IP‑Eigentümerschaft und Konsolen‑Lizenzierung, um Indie‑Projekte langfristig auf stabile Beine zu stellen.
Sollte Sony diese Plattform tatsächlich realisieren, könnte sie die Indie‑Entwicklung auf ein völlig neues Fundament stellen – und vielen kleinen Teams erstmals echte Chancen eröffnen.
Weiß nicht so recht, liest sich jetzt nicht wie etwas, das ich würde nutzen wollen.
Wieso bist du Indie Entwickler?? oder Text nicht gelesen? 😅
Ja, bin ich, wobei Solo-Hobby-Entwickler vielleicht eher passt.
Ok cool, und dann siehst du da keine Chance?
Ich sehe keine Notwendigkeit für mich, vor allem da ich in 2D entwickle und nie diesen Hyperrealismus in 3D anstreben würde. Für Code und Assets ist also immer genug Hardwarepower vorhanden. Die Hardware, die vielleicht für Grafiken oder Audio nützlich wäre – Grafiktablets, Midi-Keyboards und solchen Kram – kann man nicht in die Cloud auslagern, was also auch keinen Vorteil an der Front bedeutet.
KI um Assets zu erstellen … Kritisches Thema. Man muss es nicht nutzen, wäre aber eben auch kein Selling Point für mich.
Und dann kommen natürlich noch Fragen wie „Was kostet der Spaß?“ oder „Gehört das alles noch mir und wenn ja, bleibt das auch immer so?“. Vermutlich wird es ein Abo-Service, weil heute einfach alles ein Abo-Service sein muss. Auch das wäre für mich wieder ein fetter Minuspunkt.
Für jemanden mit meinen Ambitionen gibt es einfach keinen Grund, so etwas zu nutzen. Für kleine oder mittelgroße Studios, die vielleicht auch räumlich weit verteilt sind, kann das natürlich anders sein. Bewerten kann ich nur meine eigene Situation und meinen eigenen Bedarf.
Ja ok dann verstehe ich dich.
Es klingt nach einer guten Idee, aber Sony wird schon dafür sorgen dass dir die Entwickler ordentlich dafür blechen.
ich warte noch drauf, dass man dann man seine Games dann von einer KI zocken lässt
Glaube das wird dann scheitern wenn Sony Geld haben will dafür
Liest sich erstmal ganz gut, wird halt auch immer mehr dazu führen, dass Cloud einen höheren Stellenwert bekommt.
Hört sich doch grundsätzlich gut an, mal schauen ob und was am Ende daraus wird.
ich hab zwar keine Ahnung von entwickeln, aber das hört sich sehr gut an.
Hört sich so an würden die Studios viel Geld und Zeit sparen.
Finde ich super wie sony die kleinen Studios unterstützt. Erst die Heros Projekte und jetzt das.
„Software läuft in der Cloud“
Und sowas kann man patentieren?
Vielleicht bieten sie es erst mal for free an und dann, wenn genug aufgesprungen sind, führen sie Kosten dafür ein (ähnlich Unity) 😉