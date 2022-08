PlayStation 5: Sony hat Angst vor einem innovativen Xbox Game Pass-Geschäftsmodell, behauptet Microsoft

Autor:, in / PlayStation 5

Microsoft hat in einer 27-seitigen Antwort auf die große Sorge um die Übernahme von Activision Blizzard von Sony behauptet, dass das Unternehmen eher große Angst vor einem innovativen Geschäftsmodell habe, das den Spieler in den Mittelpunkt stellt, was dazu führen könnte, dass die eigenen Einnahmen gringer werden.

Sony ist führend im Vertrieb von digitalen Spielen und die Sorge sei lediglich:

„Angst vor einem innovativen Geschäftsmodell, das den Spielern qualitativ hochwertige Inhalte zu niedrigen Kosten bietet, und damit eine Führung bedroht, die aus einer gerätezentrierten Strategie entstanden ist und sich jahrelang auf Exklusivität konzentriert hat.“

Microsoft untermauert diese Aussage damit, dass Sony sich nicht nur First-Party-Exklusivität gesichert hat, sondern auch Third-Party-Exklusivität kauft. Sony hat Vereinbarungen mit Drittanbietern getroffen, um sich andere Formen der Exklusivität für bestimmte Spiele zu sichern, wie z.B. Marketing-Exklusivität oder Exklusivitätsrechte für herunterladbare Inhalte.

Ebenso zahlt Sony Geld dafür, dass bestimmte Inhalte nicht auf der Xbox landen, bzw. Spiele nicht im Xbox Game Pass-Abonnement angeboten werden. Sony zahlt für “ Blockierungsrechte „, um Entwickler daran zu hindern, Inhalte zu Game Pass und anderen konkurrierenden Abonnementdiensten hinzuzufügen. Die ausführliche Antwort wurde dann geschwärzt.