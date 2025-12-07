PlayStation 5: Sony arbeitet mit Bad Robot Games an neuem Koop-Shooter

Sony erweitert seine Live Service-Ambitionen und gibt eine Partnerschaft mit Bad Robot Games bekannt, um das nächste Spiel des Studios zu veröffentlichen und zu produzieren.
Mike Booth, der Schöpfer von Left 4 Dead, übernimmt die kreative Leitung und entwickelt einen neuen Koop-Shooter für PlayStation 5 und PC.
Bad Robot Games ist Teil der Produktionsfirma von JJ Abrams, was dem Projekt zusätzliche Strahlkraft verleiht. CEO Anna Sweet betont, dass die Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment die Möglichkeit bietet, eine neue Marke mit einem großen Universum zu erschaffen.
Mit PlayStations Unterstützung soll ein innovatives Spielerlebnis entstehen, das kooperative Abenteuer und prägende gemeinsame Momente ermöglicht. Mike Booth arbeitet an einem Konzept, das ein eigenständiges Universum aufbaut und Sonys Angebot im Bereich Koop-Shooter und Live Service-Titel weiter stärkt.
Ähnlich wie Helldivers 2, könnte auch dieses Spiel nachträglich oder gar direkt zur Veröffentlichung für Xbox erscheinen, um möglichst viele Spieler direkt zur Veröffentlichung zu erreichen.
Bitte an den lokalen Splitscreen denken.
Warum besinnt sich Sony nicht auf seine alten SP Stärken? Ich glaube, darauf haben die Fans am meisten Bock.
Wieder ein Live Service Desaster 😵💫
Da ist der Misserfolg schon vorprogrammiert^^
Left4Dead konnte mich seiner Zeit nicht begeistern. Von dem her bin ich erst einmal recht entspannt was dieses Spiel anbelangt..
Momentan erwarte ich hier auch absolut garnix, statt was schönes einzelnes zu machen, kommt halt einfach noch ein Live Service Shooter, wird bestimmt besser als die anderen 100 die nicht gut sind.
Für mich ist das momentan noch nervig, nenne ich es mal, es könnte sogar gut sein und ich würde es nicht spielen wollen.
Oh wow, ein Koop-Shooter von Sony in Kooperation mit BAD Robot Games. Genau das, worauf wirklich niemand gewartet hat. Wenn’s eine Sache gibt, in der Sony traditionell glänzt, dann ja wohl nicht Multiplayer-Shooter. Aber hey — vielleicht wird’s ja diesmal anders. Oder, realistischer: Wir bekommen wieder ein überambitioniertes Live-Service-Projekt, das nach sechs Monaten leise im Hinterzimmer abgeschaltet wird. Bravo, Sony … Innovation durch Trial-and-Error bleibt eben auch eine Art Strategie.