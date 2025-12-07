PlayStation 5: Sony arbeitet mit Bad Robot Games an neuem Koop-Shooter

Sony erweitert seine Live Service-Ambitionen und gibt eine Partnerschaft mit Bad Robot Games bekannt, um das nächste Spiel des Studios zu veröffentlichen und zu produzieren.

Mike Booth, der Schöpfer von Left 4 Dead, übernimmt die kreative Leitung und entwickelt einen neuen Koop-Shooter für PlayStation 5 und PC.

Bad Robot Games ist Teil der Produktionsfirma von JJ Abrams, was dem Projekt zusätzliche Strahlkraft verleiht. CEO Anna Sweet betont, dass die Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment die Möglichkeit bietet, eine neue Marke mit einem großen Universum zu erschaffen.

Mit PlayStations Unterstützung soll ein innovatives Spielerlebnis entstehen, das kooperative Abenteuer und prägende gemeinsame Momente ermöglicht. Mike Booth arbeitet an einem Konzept, das ein eigenständiges Universum aufbaut und Sonys Angebot im Bereich Koop-Shooter und Live Service-Titel weiter stärkt.

Ähnlich wie Helldivers 2, könnte auch dieses Spiel nachträglich oder gar direkt zur Veröffentlichung für Xbox erscheinen, um möglichst viele Spieler direkt zur Veröffentlichung zu erreichen.