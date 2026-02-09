PlayStation 5: Sony beruhigt Fans – PS5 bleibt trotz RAM‑Krise stabil im Preis

Sony bestätigt offiziell, dass man genug Speicherchips gesichert hat, um die PS5 durch die RAM‑Knappheit 2026 zu bringen – inklusive Holiday‑Geschäft und dem Launch von GTA VI.

Sony hat ein offizielles Statement zur weltweiten RAM‑Knappheit veröffentlicht und erklärt, wie sich die Situation auf die PlayStation 5 auswirkt. CFO Lin Tao bestätigt, dass das Unternehmen die Mindestmenge an Speicherchips sichern konnte, die nötig ist, um die sogenannte Rampocalypse für den Rest des Jahres zu überstehen.

Damit soll gewährleistet bleiben, dass die PS5 weiterhin verfügbar ist und keine Preiserhöhung droht – ein entscheidender Faktor angesichts des massiven Holiday‑Fensters 2026 und dem erwarteten Verkaufsansturm rund um Grand Theft Auto VI.

Sony betont jedoch, dass man trotz der gesicherten Mindestmenge weiter aktiv verhandelt, um zusätzliche Lieferkontingente zu erhalten. Hintergrund ist die Sorge, dass die Nachfrage im Weihnachtsgeschäft oder durch große Releases kurzfristig stärker steigen könnte als prognostiziert.

Die Botschaft ist klar: Die PS5 bleibt stabil, der Preis bleibt bestehen, und Sony arbeitet daran, auch mögliche Nachfragespitzen abzufedern.