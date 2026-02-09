PlayStation 5: Sony beruhigt Fans – PS5 bleibt trotz RAM‑Krise stabil im Preis

Sony hat ein offizielles Statement zur weltweiten RAM‑Knappheit veröffentlicht und erklärt, wie sich die Situation auf die PlayStation 5 auswirkt. CFO Lin Tao bestätigt, dass das Unternehmen die Mindestmenge an Speicherchips sichern konnte, die nötig ist, um die sogenannte Rampocalypse für den Rest des Jahres zu überstehen.
Damit soll gewährleistet bleiben, dass die PS5 weiterhin verfügbar ist und keine Preiserhöhung droht – ein entscheidender Faktor angesichts des massiven Holiday‑Fensters 2026 und dem erwarteten Verkaufsansturm rund um Grand Theft Auto VI.
Sony betont jedoch, dass man trotz der gesicherten Mindestmenge weiter aktiv verhandelt, um zusätzliche Lieferkontingente zu erhalten. Hintergrund ist die Sorge, dass die Nachfrage im Weihnachtsgeschäft oder durch große Releases kurzfristig stärker steigen könnte als prognostiziert.
Die Botschaft ist klar: Die PS5 bleibt stabil, der Preis bleibt bestehen, und Sony arbeitet daran, auch mögliche Nachfragespitzen abzufedern.
49 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dann sind die Fans, die bereits eine PS5 haben, weil Sie ja Fans sind, ja richtig beruhigt, wenn mal ihre PS5 defekt ist und man eine neue braucht oder auf PS5 Pro upgraden will oder für den Nachwuchs jetzt eine fällig ist 😅
Ich mache den Mist nicht mit und zahle nicht diese Preise. Bei mir kommt irgendwann nur eine gebraucht ins Haus, wenn man die Preise nicht merklich wieder drückt. Aber das juckt die Konzerne mittlerweile nicht mehr.
Ich glaube der Großteil der eine wollte hat schon eine. Für die Neukunden ist es toll, dass die Preise stabil bleiben. Ist ja leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Fallende Preise braucht glaube ich niemand mehr zu erwarten.
Wow wo 80-90% schon eine Konsole hat oder zwei. Da wird es die Spieler jucken was die Konsole nun kostet
-Wenn Playstation den Preis erhöht ist es schlecht.
-Wenn Playstation Angebote macht ist es schlecht.
-Wenn Playstation sagt die Preise bleiben stabil ist es schlecht.
„Ich kam wegen den News….aber bleibe wegen den Kommentaren“
Ich bin tatsächlich auch etwas verwundert…..
Das ist ja nun wirklich eine gute Nachricht. Ich sehe da ehrlich gesagt keinen Kritikpunkt.
Definitiv was gutes.
Ja genau 😄
Verkauft Sony die pro um 799€ sind ja Verbraucher unfreundlich, wenn sie aber ein gutes Angebot haben wie zb zu Black friday, wo die Konsole günstiger war als eine gebrauchte Series x haben sie die Konsole natürlich veramscht.
Hätte ich jetzt nicht gedacht aber ok.
Mal sehen ob das Ende des Jahres immer noch gültig ist und was Nächstes bringt.
Top von Sony das sie die Preise so lassen können. Da haben sie gut eingekauft. 👍