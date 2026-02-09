PlayStation 5: Sony beruhigt Fans – PS5 bleibt trotz RAM‑Krise stabil im Preis

Sony bestätigt offiziell, dass man genug Speicherchips gesichert hat, um die PS5 durch die RAM‑Knappheit 2026 zu bringen – inklusive Holiday‑Geschäft und dem Launch von GTA VI.

Sony hat ein offizielles Statement zur weltweiten RAM‑Knappheit veröffentlicht und erklärt, wie sich die Situation auf die PlayStation 5 auswirkt. CFO Lin Tao bestätigt, dass das Unternehmen die Mindestmenge an Speicherchips sichern konnte, die nötig ist, um die sogenannte Rampocalypse für den Rest des Jahres zu überstehen.

Damit soll gewährleistet bleiben, dass die PS5 weiterhin verfügbar ist und keine Preiserhöhung droht – ein entscheidender Faktor angesichts des massiven Holiday‑Fensters 2026 und dem erwarteten Verkaufsansturm rund um Grand Theft Auto VI.

Sony betont jedoch, dass man trotz der gesicherten Mindestmenge weiter aktiv verhandelt, um zusätzliche Lieferkontingente zu erhalten. Hintergrund ist die Sorge, dass die Nachfrage im Weihnachtsgeschäft oder durch große Releases kurzfristig stärker steigen könnte als prognostiziert.

Die Botschaft ist klar: Die PS5 bleibt stabil, der Preis bleibt bestehen, und Sony arbeitet daran, auch mögliche Nachfragespitzen abzufedern.

  1. AnCaptain4u 253455 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 09.02.2026 - 11:58 Uhr

    Dann sind die Fans, die bereits eine PS5 haben, weil Sie ja Fans sind, ja richtig beruhigt, wenn mal ihre PS5 defekt ist und man eine neue braucht oder auf PS5 Pro upgraden will oder für den Nachwuchs jetzt eine fällig ist 😅

    Ich mache den Mist nicht mit und zahle nicht diese Preise. Bei mir kommt irgendwann nur eine gebraucht ins Haus, wenn man die Preise nicht merklich wieder drückt. Aber das juckt die Konzerne mittlerweile nicht mehr.

    2
  2. buimui 449450 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 09.02.2026 - 12:07 Uhr

    Ich glaube der Großteil der eine wollte hat schon eine. Für die Neukunden ist es toll, dass die Preise stabil bleiben. Ist ja leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Fallende Preise braucht glaube ich niemand mehr zu erwarten.

    0
  3. HakunaTraumata 116680 XP Scorpio King Rang 3 | 09.02.2026 - 12:14 Uhr

    Wow wo 80-90% schon eine Konsole hat oder zwei. Da wird es die Spieler jucken was die Konsole nun kostet

    0
  4. CodeX 44650 XP Hooligan Schubser | 09.02.2026 - 12:15 Uhr

    -Wenn Playstation den Preis erhöht ist es schlecht.
    -Wenn Playstation Angebote macht ist es schlecht.
    -Wenn Playstation sagt die Preise bleiben stabil ist es schlecht.

    „Ich kam wegen den News….aber bleibe wegen den Kommentaren“

    8
    • Sturmi 13645 XP Leetspeak | 09.02.2026 - 12:22 Uhr
      Antwort auf CodeX

      Ich bin tatsächlich auch etwas verwundert…..
      Das ist ja nun wirklich eine gute Nachricht. Ich sehe da ehrlich gesagt keinen Kritikpunkt.

      4
  5. Peter Quill 77930 XP Tastenakrobat Level 4 | 09.02.2026 - 12:33 Uhr

    Ja genau 😄
    Verkauft Sony die pro um 799€ sind ja Verbraucher unfreundlich, wenn sie aber ein gutes Angebot haben wie zb zu Black friday, wo die Konsole günstiger war als eine gebrauchte Series x haben sie die Konsole natürlich veramscht.

    3
  6. oldGamer 163480 XP First Star Silber | 09.02.2026 - 12:42 Uhr

    Hätte ich jetzt nicht gedacht aber ok.
    Mal sehen ob das Ende des Jahres immer noch gültig ist und was Nächstes bringt.

    1
  7. Alarith 22390 XP Nasenbohrer Level 1 | 09.02.2026 - 12:51 Uhr

    Top von Sony das sie die Preise so lassen können. Da haben sie gut eingekauft. 👍

    2

