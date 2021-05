PlayStation 5: Sony blockierte jahrelang Cross-Play und verlangt jetzt Gebühren

Autor:, in / PlayStation 5

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Sony mit der PlayStation jahrelang eine Cross-Play-Funktion verhindert hat. Doch jetzt erst wird durch neue Dokumente von Epic Games das gesamte Ausmaß deutlich.

Im aktuellen Gerichtsverfahren zwischen Epic Games und Apple sind zahlreiche neue Details zu den Machenschaften von Sony an die Öffentlichkeit geraten.

So gibt Epic Games bekannt, dass Sony während der Veröffentlichung von Fortnite um jeden Preis eine Cross-Play-Funktion verhindern wollte und das Vorgehen blockiert hat. Zahlreiche Dokumente und sogar E-Mail-Verkehr wurden als Beweismittel veröffentlicht, die alles belegen. Diese Blockierung betraf davor schon Rocket League, Minecraft und andere Spiele auf der PlayStation.

Selbst als Epic Games im Jahr 2018 zahlreichen exklusiven Fortnite-Content für die PlayStation-Konsole versprach und Sony mit der PlayStation „als Helden“ – wohl für Cross-Play – feiern wollte, lehnte Sony ab. Man sehe keine Gründe, wie ein Cross-Play-Feature den Geschäftsbereich von Sony erweitern könne, hieß es.

Kreiner schlug vor: „Wir kündigen Crossplay in Zusammenarbeit mit Sony an. Epic setzt alles daran, Sony wie Helden aussehen zu lassen.“ Epic bot sogar an, seine E3-Präsenz mit PlayStation zu branden oder einzigartige Charaktere hinzuzufügen, exklusiv für PS Plus-Abonnenten, um den Deal zu versüßen.

„Lasst uns das zu einem großen Gewinn für uns alle machen. Epic wird seine Meinung zu diesem Thema nicht ändern, also lasst uns jetzt einfach zustimmen“, sagte Joe Kreiner, Epic’s Vizepräsident für Geschäftsentwicklung.

Sony lehnte trotzdem ab! Gio Corsi, Sonys Senior Director of Developer Relations, wies die Idee des Cross-Plays einmal mehr zurück und merkte an, dass „plattformübergreifendes Spielen kein Slam Dunk ist, egal wie groß der Titel ist“ – eine klare Anspielung auf Epics Dominanz mit Fortnite auf der PlayStation.

„Wie Sie wissen, erforschen viele Unternehmen diese Idee und kein einziges kann erklären, wie Cross-Konsolen-Spiel das PlayStation-Geschäft verbessert“, sagte Corsi.

Doch Fortnite wurde so groß und generierte so viele Einnahmen, dass der Druck immer größer wurde.

Plötzlich lenkte Sony ab August 2019 im Sinne der Spieler ein und gewährte Cross-Play für Fortnite und andere Spiele – will man meinen.

Grund hierfür ist aber nicht die Offenheit für andere Plattformen oder der Werbeversprechen: „This is for the Players“, sondern eine neue Cross-Play-Gebühr, die sämtliche Einnahmeausfälle kompensieren sollen.

Ebenso ist es verboten Cross-Ingame-Käufe bzw. -Währungen zuzulassen oder ähnliche Übertragungen, die einen Kauf über den PlayStation-Store unterdrücken könnten. Sollte es doch zugelassen werden, müssen die Käufe auf anderen Plattformen anteilig an Sony bezahlt werden, damit diese auf der PlayStation genutzt werden dürfen.

Sony legt in der Richtlinie auch fest, dass Publisher keine virtuelle Währung zu oder von PlayStation transferieren dürfen und es eine Einstellung geben muss, um alle plattformübergreifenden Interaktionen sofort deaktivieren zu können.

Tim Sweeney CEO von Epic Games hat dazu enthüllt, dass Sony der einzige Konsolen-Hersteller und die PlayStation die einzige Plattform ist, bei der eine Cross-Play-Gebühr verlangt wird. Epic musste diesem Cross-Plattform-Share zustimmen und muss diese zusätzlichen Gebühren zahlen, um Cross-Play in Fortnite auf der PlayStation zu ermöglichen.