PlayStation 5: Sony bringt große Singleplayer-Spiele nicht mehr auf den PC

Sony will große PlayStation-Singleplayer-Spiele offenbar nicht mehr für PC veröffentlichen.

Große Singleplayer-Spiele von PlayStation sollen künftig offenbar nicht mehr für PC erscheinen. Das berichtet der Journalist Jason Schreier unter Berufung auf interne Informationen rund um die neue Strategie von Sony.

Demnach konzentriert sich Sony künftig wieder stärker auf klassische Konsolen-Exklusivität. Besonders narrative AAA-Titel mit Singleplayer-Fokus sollen ausschließlich auf der PlayStation-Plattform veröffentlicht werden.

Neue Details sollen laut Schreier aus einer internen Townhall stammen, in der Hermen Hulst die strategische Ausrichtung bestätigt haben soll. Demnach werden kommende große Story-Spiele zunächst ausschließlich für PlayStation erscheinen und später auch nicht mehr auf PC portiert.

Multiplayer-Titel bilden dabei offenbar weiterhin die Ausnahme. Spiele mit starkem Live-Service- oder Online-Fokus sollen auch künftig parallel für PC veröffentlicht werden.

Bereits im März hatte Bloomberg berichtet, dass Sony intern wieder stärker auf Konsolenbindung setzen möchte. Die neuen Aussagen gelten nun als zusätzliche Bestätigung dieser strategischen Neuausrichtung.

Damit entfernt sich Sony teilweise wieder von der in den vergangenen Jahren ausgebauten PC-Offensive, bei der zahlreiche ehemalige PlayStation-Exklusivtitel nachträglich für Steam und andere Plattformen veröffentlicht wurden.