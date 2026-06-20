PlayStation 5: Sony CEO Hideaki Nishino: PC-Releases bleiben abhängig vom jeweiligen PlayStation-Spiel

Nicht alle PlayStation-Spiele bleiben automatisch exklusiv – Sony lässt sich Optionen offen.

Sony Interactive Entertainment hat sich erneut zur eigenen PC-Strategie für PlayStation-Spiele geäußert. CEO Hideaki Nishino betonte dabei, dass die Entscheidung über mögliche PC-Versionen weiterhin stark vom jeweiligen Titel abhängt.

Er erklärte, dass man die Plattformwahl grundsätzlich anhand der Eigenschaften jedes einzelnen Spiels treffe. Wenn eine PC-Veröffentlichung das Spielerlebnis insgesamt verbessere, werde diese Option auch weiterhin geprüft.

Er sagte: „Wir haben die Plattformwahl immer anhand der Merkmale jedes Titels bestimmt. Wenn die Veröffentlichung eines Titels auf dem PC das Spielerlebnis maximieren würde, werden wir diese Option weiterhin in Betracht ziehen.“ Nishino sagte auch: „Unsere derzeitige Hauptpolitik besagt, dass wir für von uns intern entwickelte Singleplayer-Spiele den Wert des Spielerlebnisses, das PlayStation bieten kann, weiter verfeinern werden.“

Gleichzeitig stellte Nishino klar, dass sich die aktuelle Hauptstrategie vor allem auf hauseigene Singleplayer-Spiele konzentriere. Diese sollen das Erlebnis der PlayStation Studios-Titel auf der Konsole weiter stärken und dort gezielt ausgebaut werden.

Anders sieht es bei Multiplayer- und Live-Service-Titeln aus. Diese würden laut Sony bewusst breiter veröffentlicht, um eine größere Reichweite zu erzielen. In diesem Bereich gelten Veröffentlichungen auf PlayStation 5 und PC weiterhin als Standard.

Damit bleibt Sony bei seiner bisherigen Linie: Während viele Singleplayer-Erfahrungen weiterhin primär an die PlayStation-Plattform gebunden bleiben, sind PC-Versionen nicht grundsätzlich ausgeschlossen, sondern werden weiterhin von Fall zu Fall bewertet.

Eine generelle Änderung der Exklusivpolitik hat das Unternehmen somit nicht angekündigt.