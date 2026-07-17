PlayStation 5: Sony deaktiviert YouTube-Kommentare für Familienspiele

Im Zuge der großen Kritik an der Abkehr von physischen Spielediscs schließt Sony die YouTube-Kommentare für kinder- und familienfreundlichen Spiele.

Seit Sonys offizieller Bekanntgabe, ab 2028 seine Spiele ausschließlich digital und nicht mehr als Disc-Version veröffentlichen zu wollen, vergeht kein Tag ohne harsche Kritik an der Entscheidung.

Fans physischer Medien lassen keine Gelegenheit aus, ihren Unmut kundzutun. Soziale Accounts, der offizielle PlayStation Blog und der YouTube-Kanal gleichen einem gleichen einem Feedback-Forum, ganz gleich ob der Beitrag etwas mit dem Disc-Aus zu tun hat oder nicht.

Während die Kommentarspalten der neuesten Videos auf dem Playstation-YouTube-Account voll mit Kritik sind, gibt es eine Ausnahme: Den Launch Trailer zu Instant Sports 2.

Da es sich bei dem Partyspiel um ein kinder- und familienfreundliches Spiel handelt und unangemessene Kommentare zu befürchten sind, wurde die Kommentarspalte von Sony vorsichtshalber deaktiviert.