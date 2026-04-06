PlayStation 5: SONY entfernt PC-Referenzen von seinen Webseiten

Innerhalb der Gaming-Branche sorgt eine Reihe von Veränderungen bei Sony Interactive Entertainment für neue Diskussionen über die Zukunft der eigenen Veröffentlichungsstrategie. Hinweise darauf verdichten sich, dass die bisherige Expansion auf den PC nicht mehr im gleichen Umfang fortgeführt wird.

Besonders ins Auge fällt eine stille, aber deutliche Anpassung der offiziellen PlayStation-Website. Dort präsentiert sich PlayStation Studios nun mit einem überarbeiteten Banner, in dem unter anderem Ghost of Yotei und Intergalactic: The Heretic Prophet zu sehen sind. Gleichzeitig wurde das Remake von Demon’s Souls aus der Darstellung entfernt, was zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugt.

Auch strukturelle Änderungen innerhalb der Studios sind zu erkennen. Die Teams Bluepoint Games und Dark Outlaw Games werden nicht länger aufgeführt, nachdem beide Studios geschlossen wurden. Neu hinzugekommen ist hingegen teamLFG, ein First-Party-Studio mit ehemaligen Entwicklern von Bungie.

Ein weiterer auffälliger Punkt betrifft die Plattformstrategie selbst. In nahezu allen Studio-Beschreibungen wurde der Hinweis auf PC entfernt. Lediglich Nixxes Software erwähnt weiterhin die Entwicklung von PC-Ports. Damit wird die klare Ausrichtung auf die eigene Konsole stärker betont als zuvor.

Auch textliche Anpassungen unterstreichen diesen Wandel. So hebt PlayStation XDev in der neuen Formulierung explizit hervor, Inhalte für PlayStation-Spieler weltweit zu veröffentlichen. Eine frühere Beschreibung war noch offener formuliert und ließ mehrere Plattformen zu.

Ähnlich verhält es sich bei Valkyrie Entertainment, dessen neue Beschreibung nun stärker auf die Zusammenarbeit innerhalb von PlayStation-Franchises wie ASTRO BOT, Helldivers 2 und God of War fokussiert ist. Frühere Hinweise auf mehrere Plattformen wurden dabei gestrichen.

Konkrete Bestätigungen von offizieller Seite stehen zwar weiterhin aus, doch die Summe der Änderungen zeichnet ein klares Bild einer strategischen Neuausrichtung. Bis zur endgültigen Klärung bleibt abzuwarten, wie stark sich diese Entwicklung tatsächlich auf zukünftige Veröffentlichungen auswirken wird.