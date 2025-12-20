PlayStation 5: Sony entwickelt KI‑Echtzeit-Zensur in Spielen

Neue Sony‑KI soll Gewalt, Sprache und heikle Szenen während des Spielens verändern, statt ganze Spiele zu sperren.

Ein neu entdecktes Sony‑Patent beschreibt ein KI‑System, das Spiele in Echtzeit zensieren oder anpassen kann, ohne dass der Titel komplett blockiert wird.

Statt wie bisher über Altersfreigaben einfach den Zugriff zu verweigern, soll die KI einzelne „sensible“ Inhalte automatisch erkennen und verändern – etwa durch:

Stummschalten bestimmter Dialoge

bestimmter Dialoge Verpixeln oder Weichzeichnen von Szenen

von Szenen Austauschen von Objekten oder Animationen

Das Ziel ist, eine Art dynamische, kinderfreundliche Version eines Spiels zu erzeugen, ohne dass Entwickler mehrere Fassungen produzieren müssen.

Der große Unterschied zu bisherigen Jugendschutzsystemen: Statt eines simplen „Ja, darf gespielt werden“ oder „Nein, gesperrt“ soll ein einziges Spiel für verschiedene Altersgruppen im selben Haushalt funktionieren. Die Filter würden sich automatisch an das jeweilige Nutzerprofil anpassen.

Damit könnte Sony ein völlig neues Modell für Content‑Kontrolle schaffen – eines, das flexibler ist und Eltern mehr Feinsteuerung gibt, ohne Spieler komplett auszuschließen.

