PlayStation 5: Sony entwickelt KI‑Echtzeit-Zensur in Spielen

Ein neu entdecktes Sony‑Patent beschreibt ein KI‑System, das Spiele in Echtzeit zensieren oder anpassen kann, ohne dass der Titel komplett blockiert wird.
Statt wie bisher über Altersfreigaben einfach den Zugriff zu verweigern, soll die KI einzelne „sensible“ Inhalte automatisch erkennen und verändern – etwa durch:
- Stummschalten bestimmter Dialoge
- Verpixeln oder Weichzeichnen von Szenen
- Austauschen von Objekten oder Animationen
Das Ziel ist, eine Art dynamische, kinderfreundliche Version eines Spiels zu erzeugen, ohne dass Entwickler mehrere Fassungen produzieren müssen.
Der große Unterschied zu bisherigen Jugendschutzsystemen: Statt eines simplen „Ja, darf gespielt werden“ oder „Nein, gesperrt“ soll ein einziges Spiel für verschiedene Altersgruppen im selben Haushalt funktionieren. Die Filter würden sich automatisch an das jeweilige Nutzerprofil anpassen.
Damit könnte Sony ein völlig neues Modell für Content‑Kontrolle schaffen – eines, das flexibler ist und Eltern mehr Feinsteuerung gibt, ohne Spieler komplett auszuschließen.
Was haltet ihr von der KI-Zensur-Idee?
Da sage ich nur: „Its not a Game“ und alles „For the Player“ . „Long Live Play“ and “ Play has no limits“ denn es ist „Not a Trick, it is Sony“ …..
ABER es wird sicherlich alle Gamer betreffen , denn der Spielspaß ist schon lange vorbei.
Klingt interessant 🧐
Das heißt jeder kann CoD kaufen und los zocken, je nach Alter regelt die KI die Spielerfahrung 😂
Puh. Ich hoffe nur nicht das, wenn man Spiel in Österreich kauft, dieses durch die KI hier zulande nicht zensiert wird.
Na hoffentlich kann man den Blödsinn deaktivieren.
Das ist ein gewaltiger schritt zur Zensur da man ja dann alles sperren kann nicht nur den Gewaltgrad, sondern auch politsches,Danke Nein