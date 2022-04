PlayStation 5: Sony fordert für einige Spiele 2-Stunden-Testversion im PS-Plus-Abo

Autor:, in / PlayStation 5

Von den Entwicklern fordert Sony eine zweistündige Testversion für Spiele, die im PlayStation Plus Premium Abo enthalten sind.

Für einige Spiele, die Sony künftig in seinem neuen PlayStation Plus Abo-Service anbietet, verlangt der Konsolenhersteller offenbar von den Entwicklern zusätzliche Arbeit in Form einer Testversion mit besonderen Vorgaben.

Die Länge dieser Testversion muss demnach mindestens eine zweistündige Spielzeit enthalten, wenn der Händlerpreis im PSN Store bei 34,- US-Dollar oder darüber liegt.

Weiterhin sollen Entwickler drei Monate Zeit haben, um eine solche Testversion bereitzustellen, nachdem das Spiel im PlayStation Store veröffentlicht wurde. Wird stattdessen nur eine Demo bereitgestellt, will Sony von Fall zu Fall entscheiden, ob dies genehmigt wird.

Diese Vorgaben sollen nicht rückwirkend gelten und auch nicht für VR-Spiele gelten, wie es aus Entwicklerkreisen heißen soll.

Die Einführung des neuen PlayStation Plus Abonnementservice erfolgt im Juni mit weiteren Preisstufen. Darunter die Stufe PlayStation Plus Premium, in der die besagten Testversionen vor dem Kauf spielbar sind.