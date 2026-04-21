PlayStation 5: Sony führt drastische Chat-Sperren in UK ein

Sony setzt neue Vorgaben des Online Safety Act um und führt für PlayStation in UK eine verpflichtende Altersverifizierung für soziale Funktionen ein.

PlayStation setzt neue Vorgaben des britischen Online Safety Act um: Sony informiert aktuell PS4- und PS5-Spieler in Großbritannien und Irland über neue verpflichtende Altersverifizierungen, die ab Juni 2026 greifen.

Ohne abgeschlossene Verifizierung verlieren Nutzer den Zugriff auf zentrale soziale Funktionen. Dazu gehören Voice-Chat, Nachrichten, Partys sowie weitere Kommunikationsdienste von Drittanbietern. Während das Spielen selbst weiterhin möglich bleibt, werden soziale Interaktionen auf der Plattform stark eingeschränkt, sofern keine Altersprüfung erfolgt.

Auch Streaming- und Sharing-Funktionen sind betroffen. Wer sein Alter nicht verifiziert hat, kann Gameplay nicht mehr direkt von der PlayStation-Konsole auf Plattformen wie YouTube oder Twitch übertragen.

Für die Altersprüfung arbeitet Sony mit dem Dienstleister Yoti zusammen. Nutzer in Großbritannien und Irland können ihre Identität unter anderem über eine Mobilnummer, einen Gesichtsscan oder ein offizielles Ausweisdokument bestätigen. Die Verifizierung kann bereits im Voraus durchgeführt werden, um Einschränkungen zu vermeiden.

Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der schrittweisen Umsetzung des Online Safety Act, der strengere Regeln für digitale Plattformen vorsieht.

Ähnliche Systeme wurden bereits von Microsoft auf Xbox eingeführt, ebenfalls unter Nutzung von Yoti. Dort müssen Spieler in Großbritannien mindestens 18 Jahre alt sein, um uneingeschränkten Zugriff auf Kommunikationsfunktionen wie Voice-Chat, Textnachrichten und Spieleinladungen zu behalten. Bereits im Februar führte dies zu einem Ausfall des Xbox Networks.

Sony betont, dass die neuen Regeln erst im Juni vollständig verpflichtend werden, empfiehlt jedoch eine frühzeitige Verifizierung, um Unterbrechungen im Spielerlebnis zu vermeiden.