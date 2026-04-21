PlayStation 5: Sony führt drastische Chat-Sperren in UK ein

PlayStation setzt neue Vorgaben des britischen Online Safety Act um: Sony informiert aktuell PS4- und PS5-Spieler in Großbritannien und Irland über neue verpflichtende Altersverifizierungen, die ab Juni 2026 greifen.
Ohne abgeschlossene Verifizierung verlieren Nutzer den Zugriff auf zentrale soziale Funktionen. Dazu gehören Voice-Chat, Nachrichten, Partys sowie weitere Kommunikationsdienste von Drittanbietern. Während das Spielen selbst weiterhin möglich bleibt, werden soziale Interaktionen auf der Plattform stark eingeschränkt, sofern keine Altersprüfung erfolgt.
Auch Streaming- und Sharing-Funktionen sind betroffen. Wer sein Alter nicht verifiziert hat, kann Gameplay nicht mehr direkt von der PlayStation-Konsole auf Plattformen wie YouTube oder Twitch übertragen.
Für die Altersprüfung arbeitet Sony mit dem Dienstleister Yoti zusammen. Nutzer in Großbritannien und Irland können ihre Identität unter anderem über eine Mobilnummer, einen Gesichtsscan oder ein offizielles Ausweisdokument bestätigen. Die Verifizierung kann bereits im Voraus durchgeführt werden, um Einschränkungen zu vermeiden.
Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der schrittweisen Umsetzung des Online Safety Act, der strengere Regeln für digitale Plattformen vorsieht.
Ähnliche Systeme wurden bereits von Microsoft auf Xbox eingeführt, ebenfalls unter Nutzung von Yoti. Dort müssen Spieler in Großbritannien mindestens 18 Jahre alt sein, um uneingeschränkten Zugriff auf Kommunikationsfunktionen wie Voice-Chat, Textnachrichten und Spieleinladungen zu behalten. Bereits im Februar führte dies zu einem Ausfall des Xbox Networks.
Sony betont, dass die neuen Regeln erst im Juni vollständig verpflichtend werden, empfiehlt jedoch eine frühzeitige Verifizierung, um Unterbrechungen im Spielerlebnis zu vermeiden.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gesetz ist Gesetz
Steam hat es elegant gelöst. Da Kreditkarten nur volljährige besitzen dürfen, muss man seine Kreditkartennummer eingeben.
Sony will aber lieber alle Kundendaten 😉
Du meinst genauso wie MS weil beide den selben Dienstleister nutzen?
Eine Chatsperre für Trolle auf allen gängigen Gamingseiten international wäre zu begrüßen. (Damit meine ich alle Konsolen)
Dann wäre es so viel angenehmer.
Ohhhh ja!!!
Die Altersverifizierung hatte Xbox schon 2001 für Xbox Live eingeführt.
Es galt Kreditkartenzwang, ohne Kreditkarte kein Xbox Live Account.
Die Debit Tankstellenkreditkarten gab es damals noch nicht. Die Mastercard habe ich mir damals nur für Xbox Live besorgt, heute zahle ich alles damit.
Dadurch habe ich damals meinen ersten Account verloren 😥
Absolut zu befürworten mM nach
Na Klasse, die wollen wohl an immer mehr Infos der Kunden heran…
Zum Glück brauche ich kein Sony Account 😂
Da sind wir schon zu zweit😉
Hey Moment mal, keine brüllenden Kinder mehr in Mp Shooter ?