PlayStation 5: Sony hat Angst von Xbox überholt zu werden

Sony hat es nicht geschafft, Microsoft an der Übernahme von Activision Blizzard zu hindern. Allein die Anstrengungen des PlayStation-Herstellers geben deutlich Hinweise darauf, dass man um seine Spitzenposition fürchtet.

Die Bedenken von Sony wurden jetzt in neuen Dokumenten offengelegt, die im Zuge des Hackerangriffs auf Insomniac Games an die Öffentlichkeit gelangten.

Aus den internen Unterlagen wird Sonys Besorgnis deutlich, denn Microsoft sei mit Activision Blizzard in der Lage, PlayStation zu „überholen“. Microsoft habe einen „unglaublich strategischen Wert“ durch Live-Service-Spiele, Mobilgeräte und seine PC-Storefront.

Die Unterlagen scheinen nicht ganz aktuell zu sein, aber sicherlich nicht weniger besorgniserregend für Sony, da man auch den Game Pass und Call of Duty erwähnt. So hatte man Angst, dass Call of Duty ab 2027 exklusiv für die Xbox erscheinen könnte. Mittlerweile wurde ein Deal unterzeichnet, der Call of Duty mit Parität für die nächsten zehn Jahre auf PlayStation zusichert.

Bezüglich Call of Duty hatte Sony auch Angst davor, Call of Duty-Spieler könnten wegen zeitlich exklusiven Inhalten und Waffen auf die Xbox wechseln. Den Xbox Game Pass in Kombination mit exklusiven Abonnement-Vorteilen sieht man ebenfalls als „massive Bedrohung“ für das eigene PlayStationPlus-Angebot an.

Als hätte Sony damit nicht genug Sorgen, wird auch die Day One-Veröffentlichung von Microsofts First-Party-Spielen angesprochen sowie der Aufbau eines mobilen Stores in Konkurrenz zu Apple und Google. Hier gibt man sogar selbst zu, dass die eigenen Strukturen in diesem Bereich „bereits veraltet sind und hinter der Konkurrenz zurückbleiben.“ Nach eigenen Angaben will man weiterhin zentral das Premium-Softwaremodell verfolgen.