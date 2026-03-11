PlayStation 5: Sony in Milliarden-Klage verwickelt – PlayStation Store soll Monopol ausnutzen

In London wurde gegen Sony eine Klage über 1,97 Milliarden Pfund (ca. 2,7 Milliarden US-Dollar) eingereicht. Grund ist der Vorwurf, dass der Konzern ein Monopol auf den PlayStation Store betreibt und dadurch die Preise für digitale Spiele und Zusatzinhalte künstlich hochhält.

Die Klage behauptet, dass alle digitalen Spiele, DLCs und In-Game-Käufe ausschließlich über den PlayStation Store verkauft werden müssen.

Dadurch existiere kein Wettbewerb, sodass Sony 20–30 % höhere Preise verlangen könne. Zusätzlich erhebt das Unternehmen eine 30 % Provision von den Spielpublishers.

Betroffen von den Praktiken sind rund 12,2 Millionen PlayStation-Nutzer im Vereinigten Königreich. Die Klage wirft ein Schlaglicht auf die wachsende Debatte um Plattform-Monopole in der Gaming-Branche und die Regulierung digitaler Stores.

Experten gehen davon aus, dass der Ausgang des Prozesses nicht nur Sony, sondern auch andere digitale Plattformen und deren Preispolitik maßgeblich beeinflussen könnte. Für PlayStation-Spieler in Großbritannien könnte dies zu niedrigeren Preisen und mehr Auswahl im digitalen Store führen, falls die Klage erfolgreich ist.