PlayStation 5: Sony in Milliarden-Klage verwickelt – PlayStation Store soll Monopol ausnutzen

In London wurde gegen Sony eine Klage über 1,97 Milliarden Pfund (ca. 2,7 Milliarden US-Dollar) eingereicht. Grund ist der Vorwurf, dass der Konzern ein Monopol auf den PlayStation Store betreibt und dadurch die Preise für digitale Spiele und Zusatzinhalte künstlich hochhält.
Die Klage behauptet, dass alle digitalen Spiele, DLCs und In-Game-Käufe ausschließlich über den PlayStation Store verkauft werden müssen.
Dadurch existiere kein Wettbewerb, sodass Sony 20–30 % höhere Preise verlangen könne. Zusätzlich erhebt das Unternehmen eine 30 % Provision von den Spielpublishers.
Betroffen von den Praktiken sind rund 12,2 Millionen PlayStation-Nutzer im Vereinigten Königreich. Die Klage wirft ein Schlaglicht auf die wachsende Debatte um Plattform-Monopole in der Gaming-Branche und die Regulierung digitaler Stores.
Experten gehen davon aus, dass der Ausgang des Prozesses nicht nur Sony, sondern auch andere digitale Plattformen und deren Preispolitik maßgeblich beeinflussen könnte. Für PlayStation-Spieler in Großbritannien könnte dies zu niedrigeren Preisen und mehr Auswahl im digitalen Store führen, falls die Klage erfolgreich ist.
die kaufen immer die besten straßen und bauen hotels drauf!
Welche Straße sollte man nun kaufen?🤣
ah, überschrift wurde korrigiert 🙂
🙄
Sie dackeln halt vor sich hin.
Mal schauen ob das durchgeht. Bekommt man Keys für digitale spiele echt nur im PSN Store? Hab auf der PS4 nur auf disc gekauft gehabt, da man die Sp Game meistens wieder verscherbelt
Wird eh sicherlich schnell aufgehoben..Sony zahlt schweige Geld wie immer und dann wird es fallen gelassen nichts neues
Mal abwarten, wie das ausgehen wird, mich wundert es, dass man das jetzt erst durchzieht 🤔.
Ohne das geprüft zu haben, kommt das ziemlich schnell nach dem Vergleich zwischen Epic und Google.
Ob man das Fahrwasser ausnutzen möchte?
Stimmt, da war ja was, Valve hat auch ziemliche Probleme mit Steam, könnte einiges ins Rollen bringen
Gab es so eine Klage nicht schon mal vor einiger Zeit? Mich nervt das Monopol aber auch schon lange. Bei der Xbox kann man ja doch immer mal einen billigen Key erwerben. Bei Playstation geht das ja von vornherein nicht. Ist definitiv unfair für alle PSN User, dass Sony alleine die Preise für Digitale Spiele in der Hand hält. Gleiches gilt wahrscheinlich für den Nintendo Store, da bin ich mir aber nicht sicher. Die müssten sich dann auch anpassen.
viel mehr nervt mich, dass man im xbox-store selbst unspielbar verbuggte games nicht umtauschen kann. dafür sollte man die mal vor gericht ziehen. ist bei sony bestimmt nicht anders.