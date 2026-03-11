PlayStation 5: Sony in Milliarden-Klage verwickelt – PlayStation Store soll Monopol ausnutzen

Sony wird in London auf 1,97 Milliarden Pfund wegen PlayStation Store-Monopol verklagt.

In London wurde gegen Sony eine Klage über 1,97 Milliarden Pfund (ca. 2,7 Milliarden US-Dollar) eingereicht. Grund ist der Vorwurf, dass der Konzern ein Monopol auf den PlayStation Store betreibt und dadurch die Preise für digitale Spiele und Zusatzinhalte künstlich hochhält.

Die Klage behauptet, dass alle digitalen Spiele, DLCs und In-Game-Käufe ausschließlich über den PlayStation Store verkauft werden müssen.

Dadurch existiere kein Wettbewerb, sodass Sony 20–30 % höhere Preise verlangen könne. Zusätzlich erhebt das Unternehmen eine 30 % Provision von den Spielpublishers.

Betroffen von den Praktiken sind rund 12,2 Millionen PlayStation-Nutzer im Vereinigten Königreich. Die Klage wirft ein Schlaglicht auf die wachsende Debatte um Plattform-Monopole in der Gaming-Branche und die Regulierung digitaler Stores.

Experten gehen davon aus, dass der Ausgang des Prozesses nicht nur Sony, sondern auch andere digitale Plattformen und deren Preispolitik maßgeblich beeinflussen könnte. Für PlayStation-Spieler in Großbritannien könnte dies zu niedrigeren Preisen und mehr Auswahl im digitalen Store führen, falls die Klage erfolgreich ist.

  3. Phonic 291825 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 11.03.2026 - 18:26 Uhr

    Mal schauen ob das durchgeht. Bekommt man Keys für digitale spiele echt nur im PSN Store? Hab auf der PS4 nur auf disc gekauft gehabt, da man die Sp Game meistens wieder verscherbelt

    0
  4. DanSanAliaMi 89685 XP Untouchable Star 4 | 11.03.2026 - 18:37 Uhr

    Wird eh sicherlich schnell aufgehoben..Sony zahlt schweige Geld wie immer und dann wird es fallen gelassen nichts neues

    0
  5. Katanameister 352560 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 11.03.2026 - 18:37 Uhr

    Mal abwarten, wie das ausgehen wird, mich wundert es, dass man das jetzt erst durchzieht 🤔.

    0
    • Duck-Dynasty 160375 XP First Star Bronze | 11.03.2026 - 18:41 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Ohne das geprüft zu haben, kommt das ziemlich schnell nach dem Vergleich zwischen Epic und Google.
      Ob man das Fahrwasser ausnutzen möchte?

      0
  6. OberstKuebel 3150 XP Beginner Level 2 | 11.03.2026 - 18:46 Uhr

    Gab es so eine Klage nicht schon mal vor einiger Zeit? Mich nervt das Monopol aber auch schon lange. Bei der Xbox kann man ja doch immer mal einen billigen Key erwerben. Bei Playstation geht das ja von vornherein nicht. Ist definitiv unfair für alle PSN User, dass Sony alleine die Preise für Digitale Spiele in der Hand hält. Gleiches gilt wahrscheinlich für den Nintendo Store, da bin ich mir aber nicht sicher. Die müssten sich dann auch anpassen.

    0
  7. Kabelfritz 47799 XP Hooligan Bezwinger | 11.03.2026 - 18:47 Uhr

    viel mehr nervt mich, dass man im xbox-store selbst unspielbar verbuggte games nicht umtauschen kann. dafür sollte man die mal vor gericht ziehen. ist bei sony bestimmt nicht anders.

    0

