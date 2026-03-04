PlayStation 5: Sony kehrt zu Exklusivität bei Spielen zurück – Bericht

Laut einem neuen Bericht von Bloomberg plant Sony, große PlayStation‑5‑Einzelspieler‑Produktionen nicht länger auf den PC zu bringen. Mehrere mit der Strategie vertraute Personen berichten laut Jason Schreier, dass das Unternehmen nach sechs Jahren Multiplattform‑Experimenten wieder zu klassischer Konsolenexklusivität zurückkehrt.
Online‑Titel wie Marathon oder Marvel Tokon sollen weiterhin plattformübergreifend erscheinen, während Singleplayer‑Spiele wie Ghost of Yotei oder das kommende Saros ausschließlich auf PS5 bleiben.
In den vergangenen Wochen wurden interne Pläne verworfen, Ghost of Yotei und weitere First‑Party‑Titel auf den PC zu portieren. Zwei von externen Studios entwickelte, aber von PlayStation veröffentlichte Spiele – Death Stranding 2 und Kena: Scars of Kosmora – sollen weiterhin 2026 für PC erscheinen.
Mehrere Gründe sollen hinter dem Strategiewechsel stehen. Einige der jüngsten PC‑Umsetzungen hätten sich schlechter verkauft als erwartet, und intern gebe es Bedenken, dass PC‑Releases die Marke PlayStation schwächen und den Absatz der PS5 beeinträchtigen könnten.
Seit 2020 hatte Sony große Marken wie God of War oder The Last of Us auf Steam veröffentlicht, allerdings oft mit langen Verzögerungen und uneinheitlichem Timing, was bei Spielern für Verwirrung sorgte. Zusätzlich stieß die Pflicht zur Erstellung eines PSN‑Accounts bei PC‑Spielern auf Kritik.
Ein weiterer möglicher Faktor ist die nächste Xbox‑Generation, die laut Gerüchten auf Windows basieren und PC‑Spiele nativ unterstützen soll. Intern soll die Vorstellung, dass große PlayStation‑Marken wie God of War auf einer neuen Xbox laufen könnten, für Unbehagen sorgen.
Ein offizieller Kommentar von PlayStation zu diesem Thema steht aus.
Ich wette Sony hat richtig Angst vor dem Xbox Windows PC weil das 1200€ Gerät sich locker 50Mio mal verkaufen wird. 😁
😂
Natürlich, wurd hier doch schon geschrieben das es ohne die PS games ein Kauf Argument ist.
Schwach Sony ….ganz schwach 👍🏻
Fest steht, das Sony auf Microsofts Xbox Strategie reagiert.
Nicht gerade die Souveränität eines Marktführers, sich selbst um PC Einnahmen zu bringen, nur damit die Konkurrenz nicht sagen kann, bei uns kann man alles spielen.
Sony weiß, das der Gamingmarkt komplett im Wandel ist, und man sich anpassen muss. Auch wenn es bedeutet, einen Absatzmarkt weniger zu haben. Eine riskante Option, die man wohl gründlich durchgerechnet hat, Marktanteile vs. PC Umsatz.
Nur die zahlreichen Fanboys hier träumen weiterhin von „Xbox ist tot“
Dann träumt mal weiter, euer weißer Ritter ist noch nicht davon überzeugt, das die Box im Sterben liegt😁
Wie will Sony das den Aktionären verkaufen? Die Gewinne der Playstation Sparte sind jetzt schon mehr als bescheiden. Ohne die PC sales und seien sie auch noch so erfolglos wird die Marge weiter sinken. Das ist ein hohes Risiko was Sony da geht.
Vor allem nicht zuletzt, da Xbox hierauf wahrscheinlich wieder reagieren wird. Und wenn die ihre großen IPs von der Playstation abziehen, kann dass das Ende der Playstation bedeuten.
MS wird ihre IPs nicht von Sony abziehen, verkaufen sich zu gut. Und Xbox Spieler sind zu Gamepass besessen, kaufen kaum was. Man liest hier ja oft genug ich warte bis es im GP ist.
„Man liest hier ja oft genug ich warte bis es im GP ist.“
Genau, weil wir hier auch die Xbox Community Nr.1 sind, was wir sagen machen alle Xboxer, Weltweit!
Nur mal zur Einordnung, auf der Xbox werden trotz Game Pass mehr Spiele pro Spieler gekauft, als auf der Playstation. Quelle: Google selbst, wenn du es nicht glaubst!
Die Sonyfans hier erklären dir aber, das am PC nur Peanuts generiert werden, ausserdem sparen sie die teuren PC Portierungen, also kann weg.
Wenn man nachfragt, warum Capcom ihre Singleplayer zu 50% am PC verkauft, und die anderen 50% sich auf 3 Konsolen aufteilen, hört sich das nicht mehr nach Peanuts an. Da scheint Capcom doch einiges richtig zu machen.
Wie gesagt, das ist eine Abwägung zwischen PC Kohle vs. PS6 Verkäufe. Eine Wette auf die Zukunft, ich bin gespannt😁