PlayStation 5: Sony kehrt zu Exklusivität bei Spielen zurück – Bericht

PlayStation stoppt PC‑Releases für große Einzelspieler‑Titel auf Playstation 5 und setzt wieder auf Konsolenexklusivität.

Laut einem neuen Bericht von Bloomberg plant Sony, große PlayStation‑5‑Einzelspieler‑Produktionen nicht länger auf den PC zu bringen. Mehrere mit der Strategie vertraute Personen berichten laut Jason Schreier, dass das Unternehmen nach sechs Jahren Multiplattform‑Experimenten wieder zu klassischer Konsolenexklusivität zurückkehrt.

Online‑Titel wie Marathon oder Marvel Tokon sollen weiterhin plattformübergreifend erscheinen, während Singleplayer‑Spiele wie Ghost of Yotei oder das kommende Saros ausschließlich auf PS5 bleiben.

In den vergangenen Wochen wurden interne Pläne verworfen, Ghost of Yotei und weitere First‑Party‑Titel auf den PC zu portieren. Zwei von externen Studios entwickelte, aber von PlayStation veröffentlichte Spiele – Death Stranding 2 und Kena: Scars of Kosmora – sollen weiterhin 2026 für PC erscheinen.

Mehrere Gründe sollen hinter dem Strategiewechsel stehen. Einige der jüngsten PC‑Umsetzungen hätten sich schlechter verkauft als erwartet, und intern gebe es Bedenken, dass PC‑Releases die Marke PlayStation schwächen und den Absatz der PS5 beeinträchtigen könnten.

Seit 2020 hatte Sony große Marken wie God of War oder The Last of Us auf Steam veröffentlicht, allerdings oft mit langen Verzögerungen und uneinheitlichem Timing, was bei Spielern für Verwirrung sorgte. Zusätzlich stieß die Pflicht zur Erstellung eines PSN‑Accounts bei PC‑Spielern auf Kritik.

Ein weiterer möglicher Faktor ist die nächste Xbox‑Generation, die laut Gerüchten auf Windows basieren und PC‑Spiele nativ unterstützen soll. Intern soll die Vorstellung, dass große PlayStation‑Marken wie God of War auf einer neuen Xbox laufen könnten, für Unbehagen sorgen.

Ein offizieller Kommentar von PlayStation zu diesem Thema steht aus.