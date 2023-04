PlayStation 5: Sony-Konsole bricht Rekorde in den USA

Autor:, in / PlayStation 5

Die PlayStation 5 konnte in den USA die besten Verkaufszahlen in einem Februar vermelden.

Die PlayStation 5 konnte in Verkaufszahlen den besten Februar für eine PlayStation-Konsole in Verkaufszahlen verzeichnen. Die Liefersituation der Konsolen hat sich kontinuierlich stabilisiert und die Nachfrage ist ungebrochen. So konnte bereits für Europa ein Wachstum der Verkaufszahlen von 202 % im Januar vermeldet werden.

In den USA wurden laut Analyst Mat Piscatella die höchsten Verkaufszahlen im Februar für eine einzelne PlayStation-Plattform gezählt. Twitter-User BenjiSales schreibt dazu:

„Februar 2023 Die PlayStation 5 -Verkäufe waren die höchsten, die jemals für eine PlayStation Konsole im Monat Februar erzielt wurden.“ „Selbst PS2 und PS4 haben sich in ihren besten Zeiten im Februar nie so gut verkauft wie die PS5. Sony erwartet das größte Q1 für eine Konsole in der Geschichte.“