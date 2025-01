PlayStation 5: Sony konzentriert sich weiterhin auf Live-Service-Spiele

Autor:, in / PlayStation 5

Sony expandiert offiziell zur PC-Plattform und wird seine Spiele nach einer „gewissen Zeit“ für diese Plattform veröffentlichen. Vor allem Singleplayer-Spiele haben ein exklusives Zeitfenster, bevor die Veröffentlichung nach gewissen Richtlinien für den PC vollzogen wird.

Live-Service-Games in Zukunft anscheinend nicht, denn man habe aus dem Erfolg von Helldivers II und dem Misserfolg von Concord gelernt, heißt es und so will man wohl direkt möglichst viele Spieler erreichen.

„Das Spielegeschäft verändert sich ständig aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, darunter technologische Fortschritte, neue Genres und Spielweisen. Was sich jedoch nicht geändert hat, ist der Wunsch der Menschen nach großartigen Unterhaltungserlebnissen, und Gaming erregt immer mehr Aufmerksamkeit.“

„Aber es entstand auch Wettbewerb, und wie viele andere Unternehmen der Branche mussten auch wir unser Geschäft umstellen, um uns auf eine nachhaltigere Basis zu stellen.“

„Auch in Zukunft werden wir uns auf die Entwicklung von Live-Service-Titeln sowie storyorientierten Einzelspieler-Titeln konzentrieren, die von den Spielern gewünscht werden.“ „Wir lernen viel, während wir unsere Fähigkeit ausbauen, innerhalb von SIE hochwertige Live-Service-Titel zu entwickeln. HELLDIVERS 2 zog durch die kontinuierliche Bereitstellung von Inhalten viele Spieler an und lieferte Ergebnisse, die das Potenzial eines Live-Service-Titels bestätigen.“ „Bei mobilen Spielen möchten wir PlayStation IP so einsetzen, dass die Synergie mit Konsolen maximiert wird. Daher werden wir uns zunächst auf die Zusammenarbeit mit externen Entwicklungsstudios konzentrieren. Im November 2023 gaben wir den Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit NCSOFT zur Zusammenarbeit im mobilen Bereich bekannt. Im Oktober 2024 wurde Destiny: Rising angekündigt , ein Handyspiel, das auf der von NetEase Games entwickelten und veröffentlichten Destiny-IP basiert.“

„Da Live-Service-Titel auf mehreren Plattformen veröffentlicht werden, hängt der Erfolg davon ab, neue Spieler zu gewinnen und die Anzahl der Spieler zu erhöhen. Daher ist es im Live-Service-Bereich besonders wichtig, die Dynamik zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aufrechtzuerhalten und ein breites Spielerspektrum zu erreichen.„