PlayStation 5: Sony kündigt strategischen Wandel im Gaming-Geschäft an

Sony plant einen grundlegenden Strategiewechsel im Bereich seiner Gaming-Sparte. Dabei schlägt Sony mit der PlayStation mehr und mehr die Xbox-Strategie von Microsoft ein und will mehr „Aktivitäten der User“ anstatt nur reine Konsolenverkäufe.

Aktivitäten ist hierbei bei Microsoft und Sony sicher mit „Ausgaben der User“ gleichzusetzen, und immer mehr Konsolenhersteller verstehen, dass mit Mikrotransaktionen, DLCs, Skins und vielem mehr auch mehr Geld zu verdienen ist als nur mit reinen Hardware-Verkäufen.

Wie Senior Vice President Sadahiko Hayakawa erklärte, entfernt sich das Sony zunehmend von einem rein hardwarezentrierten Geschäftsmodell. Stattdessen setzt Sony künftig verstärkt auf ein plattformbasiertes Konzept, das auf die Erweiterung der Community und eine höhere Nutzerbindung abzielt – exakt wie Microsoft mit der Xbox.

Sony Senior Vice President Sadahiko Hayakawa: „Wir entfernen uns von einem hardwarezentrierten Geschäftsmodell.“ „Im Gaming-Geschäft bewegen wir uns weg von einem hardwarezentrierten Geschäftsmodell hin zu einem Plattformgeschäft, das die Community erweitert und das Engagement steigert.“

Auch auf die Investition in Bandai Namco Entertainment gab es eine Erklärung:

„Also, die Investition in Bandai, und natürlich haben wir uns auf die Kreation verlagert. So machen zum Beispiel die Entertainment-3-Geschäfte 60 % unserer konsolidierten Einnahmen aus. Im Grunde verlagert sich unser Geschäftsportfolio also mehr in Richtung Kreation. Und was das Elektronik- und TV-Geschäft betrifft, so verlagern wir uns im Vergleich zu den Ausgabegeräten nun auf die Kreationsgeräte, zu denen auch die Digitalkamera gehört.“ „Infolgedessen sehen wir eine größere Stabilität bei Rentabilität und Umsatz, und auch die Produktivität unserer Leistung nimmt zu. Vor diesem Hintergrund haben wir zum Beispiel im Musikgeschäft Music Streaming und EMI Music Publishing übernommen und damit den Musikkatalog erweitert. Und wie ich bereits in meiner Rede erwähnt habe, haben wir uns im Spielegeschäft von einem Hardware-zentrierten Geschäft wegbewegt und uns mehr auf das Community-basierte Engagement-Geschäft verlegt, und das hat zugenommen.“ „Mit dem Übergang zum Unterhaltungsgeschäft, der Stabilität und der Produktivität steigt also unsere Leistung. Diese Aufwärtskorrektur ist also nicht unbedingt eine direkte Folge davon. Das Musikverlagsgeschäft und der Erwerb eines Musikkatalogs sowie die Übernahme von Crunchyroll sind jedoch die Bereiche, in denen wir ein Wachstum verzeichnen. Und als Portfolio haben wir unsere Geschäfte erweitert und auch unsere Rentabilität verbessert.“

Ziel ist es, das PlayStation-Ökosystem über verschiedene Geräte und Plattformen hinweg zugänglicher zu machen und damit langfristig das Wachstum und die Reichweite der Marke zu stärken.

Dieser strategische Schritt steht im Einklang mit Entwicklungen, die bereits bei Mitbewerbern wie Xbox beobachtet werden konnten. PlayStation schlägt also immer mehr die Xbox-Strategie ein und will ebenfalls mehr „Engagement“ (also Ausgaben und Nutzung) der User, anstatt nur reine Konsolenverkäufe.