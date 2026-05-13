PlayStation 5: Sony-Manager prognostiziert starke Zukunft für kommende Spiele

Sony zeigt sich trotz Branchenproblemen optimistisch für die Zukunft der Spieleindustrie.

PlayStation blickt laut Sony trotz aktueller Herausforderungen optimistisch in die Zukunft der Spielebranche. Ein führender Manager spricht sogar von einer „unglaublich positiven“ Entwicklung der kommenden Jahre.

Christian Svensson, VP für Second- und Third-Party-Inhalte bei Sony Interactive Entertainment, erklärte in einem Interview mit The Game Business, dass die Pipeline an kommenden Spielen außergewöhnlich stark sei. Aufgrund seiner Position habe er Einblick in Projekte der nächsten drei bis fünf Jahre.

Seiner Einschätzung nach treffen Entwickler und Publisher derzeit kluge strategische Entscheidungen, die sich langfristig auszahlen werden. Die Branche befinde sich trotz negativer Schlagzeilen in einer stabilen und vielversprechenden Phase.

Svensson betonte, dass zukünftige Herausforderungen vor allem darin liegen werden, Spieler über verschiedene Plattformen, Geräte und Zielgruppen hinweg zu erreichen. Gleichzeitig werde die Anzahl an Berührungspunkten mit Spielern weiter steigen.

Besonders deutlich fiel seine Prognose für die kommenden Jahre aus. Nach einem bereits starken Jahr sollen zukünftige Releases das Niveau weiter steigern. Die Entwicklung neuer Inhalte verlaufe laut Svensson auf einem klar positiven Kurs.

Die Aussagen stehen im Kontrast zu jüngsten Entwicklungen innerhalb der Branche. Dazu zählen Entlassungen, Studioschließungen sowie steigende Produktionskosten. Auch Sony selbst hatte zuletzt auf diese Herausforderungen hingewiesen, unter anderem im Zuge der Schließung von Bluepoint Games.

Dennoch bleibt die langfristige Einschätzung positiv. Laut Svensson gebe es keine Anzeichen für eine nachhaltige Krise, vielmehr werde die Branche durch aktuelle Entscheidungen auf eine stabile Zukunft vorbereitet.