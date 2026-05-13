PlayStation 5: Sony-Manager prognostiziert starke Zukunft für kommende Spiele

PlayStation blickt laut Sony trotz aktueller Herausforderungen optimistisch in die Zukunft der Spielebranche. Ein führender Manager spricht sogar von einer „unglaublich positiven“ Entwicklung der kommenden Jahre.
Christian Svensson, VP für Second- und Third-Party-Inhalte bei Sony Interactive Entertainment, erklärte in einem Interview mit The Game Business, dass die Pipeline an kommenden Spielen außergewöhnlich stark sei. Aufgrund seiner Position habe er Einblick in Projekte der nächsten drei bis fünf Jahre.
Seiner Einschätzung nach treffen Entwickler und Publisher derzeit kluge strategische Entscheidungen, die sich langfristig auszahlen werden. Die Branche befinde sich trotz negativer Schlagzeilen in einer stabilen und vielversprechenden Phase.
Svensson betonte, dass zukünftige Herausforderungen vor allem darin liegen werden, Spieler über verschiedene Plattformen, Geräte und Zielgruppen hinweg zu erreichen. Gleichzeitig werde die Anzahl an Berührungspunkten mit Spielern weiter steigen.
Besonders deutlich fiel seine Prognose für die kommenden Jahre aus. Nach einem bereits starken Jahr sollen zukünftige Releases das Niveau weiter steigern. Die Entwicklung neuer Inhalte verlaufe laut Svensson auf einem klar positiven Kurs.
Die Aussagen stehen im Kontrast zu jüngsten Entwicklungen innerhalb der Branche. Dazu zählen Entlassungen, Studioschließungen sowie steigende Produktionskosten. Auch Sony selbst hatte zuletzt auf diese Herausforderungen hingewiesen, unter anderem im Zuge der Schließung von Bluepoint Games.
Dennoch bleibt die langfristige Einschätzung positiv. Laut Svensson gebe es keine Anzeichen für eine nachhaltige Krise, vielmehr werde die Branche durch aktuelle Entscheidungen auf eine stabile Zukunft vorbereitet.
37 Kommentare AddedMitdiskutieren
Lesen und verstehen ist für einige hier echt schwer 😅
Bin auch sehr optimistisch was die kommenden Spiele angeht. Bei den 3rd-Party-Titeln gibt es ja definitiv eine positivere Aussicht als von den eigenen Playstation Studios wie ich finde. Resonance: A Plague Tale Legacy, Control 2 Resonant, Alien Isolation 2 in Entwicklung. Mit Resident Evil Requiem, Crimson Desert und Pragmata zum Beispiel sind ja schon richtige Kracher erschienen. Und es sind noch viel mehr tolle Spiele in Entwicklung und Vorbereitung.
Hoffentlich kann man das auch bald von der Spielebranche sagen. KI, Studioschließungen, Kündigungen, Rosenkriege zwischen Entwicklern und Publishern. Ja, es gibt schon einige Herausforderungen.
Die letzten Jahre waren schon gut, die nächsten Jahre werden es auch.
Was manche immer haben.
„Nach einem bereits starken Jahr sollen zukünftige Releases das Niveau weiter steigern. Die Entwicklung neuer Inhalte verlaufe laut Svensson auf einem klar positiven Kurs.“
Er ist ja auch nur für 3rd Partys zuständig.
Mau siehts bei der PS eher mit 1st Partys aus.
Jupp, ohne Thirds wäre die Playstation echt tot langweilig und das bei einer Marke die eigentlich für ihre Inhouse Games bekannt war.
Aus 3rd Party Sicht wird die PS sicherlich gut versorgt. Das ewige Sorgenkind der PS sind die 1st Party Produktionen bzw. Line-Up Lücken.
Was sollen Sie sonst sagen eine schlechte Zukunft für die kommenden Spiele?
Die jetzige Generation ist ja auch einfach nur peinlich bei Playstation.
Klingt nach, heute in Live Service Projekte investieren um dann 8 Jahre später ein 08/15 Game auf allen Plattformen zu veröffentlichen