PlayStation 5: Sony prüft Rückkehr klassischer Marken laut Insider

Eine mögliche Rückkehr klassischer Marken steht bei PlayStation offenbar zur Diskussion, nachdem ein bekannter Insider entsprechende Hinweise auf neue Überlegungen bei Sony gegeben hat.
Laut NateTheHate prüft das Unternehmen aktuell, einige seiner älteren und seit Jahren nicht mehr genutzten IPs wiederzubeleben. Konkrete Titel wurden dabei nicht genannt, die Aussage gilt jedoch als glaubwürdig innerhalb der Branche.
In der Community werden bereits mehrere bekannte Reihen gehandelt, darunter Infamous, Sly Cooper, Ape Escape sowie Jak and Daxter. Diese Marken zählen zu den beliebtesten Klassikern im PlayStation-Portfolio, haben jedoch seit vielen Jahren keine neuen Ableger erhalten.
Besonders auffällig ist die lange Pause einzelner Reihen. Während Infamous zuletzt 2014 mit Second Son und First Light vertreten war, liegt der letzte Teil von Jak and Daxter sogar bis ins Jahr 2009 zurück.
Offiziell bestätigt ist bislang nichts, sodass es sich weiterhin um ein Gerücht handelt. Dennoch passt die Entwicklung in eine Phase strategischer Veränderungen bei PlayStation, in der neben Preisanpassungen auch die zukünftige Ausrichtung der Marke verstärkt in den Fokus rückt.
31 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wipeout, Motorstorm, Resistance, Killzone, uvm…. im Grunde alles, was Sony von dem 3rd-Person-Wahnsinn und LiveService-Reinfall für kurze oder gerne auch lange Zeit abbringt. Vielleicht kommt da wieder Vernunft in die Köpfe der Manager, nachdem sie 9-stellige Summen für nichts und wieder nichts verpulvert haben.
Aber erst mal kommen nur Infamous-Remaster, also wieder 3rd-Person-Wahnsinn (Sony kann einfach nicht anders). Ganz klar Sonys Lieblings-Genre der letzten 10 Jahre. Angesehen von GT und MLB kaum nennenswerte Ausreißer
Wäre wenigstens Schadensbegrenzung wenn man den Fans ein paar Klassiker bringt.
Kann mit den genannten Reihen eher nichts anfangen, aber das wäre auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.