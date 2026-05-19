PlayStation 5: Sony prüft Rückkehr klassischer Marken laut Insider

Eine mögliche Rückkehr klassischer Marken steht bei PlayStation offenbar zur Diskussion, nachdem ein bekannter Insider entsprechende Hinweise auf neue Überlegungen bei Sony gegeben hat.

Laut NateTheHate prüft das Unternehmen aktuell, einige seiner älteren und seit Jahren nicht mehr genutzten IPs wiederzubeleben. Konkrete Titel wurden dabei nicht genannt, die Aussage gilt jedoch als glaubwürdig innerhalb der Branche.

In der Community werden bereits mehrere bekannte Reihen gehandelt, darunter Infamous, Sly Cooper, Ape Escape sowie Jak and Daxter. Diese Marken zählen zu den beliebtesten Klassikern im PlayStation-Portfolio, haben jedoch seit vielen Jahren keine neuen Ableger erhalten.

Besonders auffällig ist die lange Pause einzelner Reihen. Während Infamous zuletzt 2014 mit Second Son und First Light vertreten war, liegt der letzte Teil von Jak and Daxter sogar bis ins Jahr 2009 zurück.

Offiziell bestätigt ist bislang nichts, sodass es sich weiterhin um ein Gerücht handelt. Dennoch passt die Entwicklung in eine Phase strategischer Veränderungen bei PlayStation, in der neben Preisanpassungen auch die zukünftige Ausrichtung der Marke verstärkt in den Fokus rückt.