PlayStation 5: Sony rudert zurück und erlaubt kostenloses Horizon Forbidden West Upgrade

Sony gab ein Versprechen und betonte, dass man künftig alle Cross-Gen-Launch-Titel kostenlos von der PlayStation 4 auf die PlayStation 5 upgraden kann. Dieses Versprechen galt bei Horizon Forbidden West für die Standard- und Special-Edition plötzlich nicht mehr. Zum Glück aber nur für kurze Zeit, denn der Unmut der Fans hat Wirkung in der Chefetage gezeigt!

Jetzt rudert Sony zurück und bietet doch ein kostenloses Upgrade von der PS4 zur PS5 für Horizon Forbidden West an. Andere Spiele wie beispielsweise God of War oder Gran Turismo 7 erhalten hingegen kostenpflichtige Upgrades verpasst.

Jim Ryan, Präsident & CEO, Sony Interactive Entertainment richtete sich mit folgenden Worten an die Fans: „Der Donnerstag sollte ein Fest für Horizon Forbidden West und das großartige Team von Guerrilla werden, das daran arbeitet, es am 18. Februar 2022 zu veröffentlichen. Es ist jedoch mehr als klar, dass die Angebote, die wir in unserem Vorbestellungs-Kickoff bestätigt haben, das Ziel verfehlt haben.“

„Letztes Jahr haben wir uns verpflichtet, kostenlose Upgrades für unsere Cross-Gen-Launch-Titel zu liefern, zu denen auch Horizon Forbidden West gehört. Obwohl die tiefgreifenden Auswirkungen der Pandemie dazu geführt haben, dass Forbidden West nicht mehr im ursprünglich geplanten Zeitfenster erscheinen kann, bleiben wir bei unserem Angebot: Spieler, die Horizon Forbidden West für PlayStation 4 kaufen, können kostenlos auf die PlayStation 5-Version upgraden.“

„Außerdem möchte ich heute bestätigen, dass in Zukunft für PlayStation-exklusive Cross-Gen-Titel (die neu für PS4 und PS5 erscheinen) – sowohl digital als auch physisch – eine digitale Upgrade-Option im Wert von 10 USD von PS4 auf PS5 angeboten wird. Dies gilt für das nächste God of War und Gran Turismo 7 sowie für alle anderen exklusiven Cross-Gen-Titel für PS4 und PS5, die von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht werden.“