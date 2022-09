PlayStation 5: Sony sagt Microsofts-Übernahme hätte erhebliche negative Auswirkungen

Sony hat offiziell begrüßt, dass die britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde, die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft weiter untersuchen wird. In einem Statement hat man verkündet:

„Microsoft die Kontrolle über Activision-Spiele wie Call of Duty zu geben, hat erhebliche negative Auswirkungen“, sagt Sony. „Wir wollen sicherstellen, dass PlayStation-Spieler auch weiterhin ein qualitativ hochwertiges Spielerlebnis haben“, so Sony weiter, „und wir schätzen den Fokus der CMA auf den Schutz der Spieler“.

In der Untersuchung wird die Sorge von Sony weiter untersucht, da das Unternehmen befürchtet, dass Microsoft Call of Duty in Zukunft zu einem Xbox-exklusiven Titel machen könnte. Microsoft hat hingegen mehrfach bekräftigt, dass man Call of Duty weiterhin für die PlayStation veröffentlichen werde.

(…meanwhile…)

Parallel hat Sony in einem neuen Trailer präsentiert, was alles exklusiv für PlayStation für Call of Duty und nicht für Xbox veröffentlicht wird – für mindestens 12 Monate:

Ein unterschriebenes Angebot von Microsoft an Sony hat Jim Ryan bereits als „unzureichend“ abgelehnt.