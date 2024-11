PlayStation 5: Sony: Scheitern von Concord ein Lernprozess

Concord ist gescheitert wie kein anderes Videospiel für Sony! Nun äußerte sich das Unternehmen in einer Q&A-Session nach dem vergangenen Finanzbericht zum Scheitern von Concord.

COO und CFO Hiroki Totoki erörterte:

„Bei neuem geistigem Eigentum kennt man das Ergebnis natürlich erst, wenn man es tatsächlich ausprobiert hat. Für uns bedeutet das, dass wir für unsere Überlegungen wahrscheinlich viele Gates brauchen, einschließlich Nutzertests oder interner Evaluierung, und die Zeitplanung für solche Gates.“

„Und dann müssen wir sie vorantreiben, und wir hätten diese Gates viel früher machen sollen, als wir es getan haben.“

„Außerdem haben wir eine isolierte Organisation, so dass die Überschreitung der Grenzen dieser Organisationen in Bezug auf die Entwicklung und auch den Vertrieb meiner Meinung nach viel reibungsloser hätte verlaufen können.“

„Und dann haben wir in Zukunft bei unseren eigenen Titeln und bei den Titeln von Drittanbietern viele verschiedene Fenster. Und wir wollen in der Lage sein, das richtige und optimale Fenster zu wählen, damit wir sie auf unserer eigenen Plattform ohne Kannibalisierung einsetzen können, so dass wir unsere Leistung in Bezug auf die Einführung von Titeln maximieren können. Das ist alles, was ich zu sagen habe.“

„Wir haben in diesem Jahr zwei Live-Service-Spiele auf den Markt gebracht“, erklärt er. „Helldivers 2 war ein großer Erfolg, während Concord schließlich eingestellt wurde. Wir haben eine Menge Erfahrungen gesammelt und viel aus beiden Spielen gelernt.“

„Wir beabsichtigen, die aus unseren Erfolgen und Misserfolgen gezogenen Lehren an alle unsere Studios weiterzugeben, auch in den Bereichen des Managements der Titelentwicklung sowie des Prozesses der kontinuierlichen Erweiterung von Inhalten und der Skalierung des Dienstes nach seiner Veröffentlichung, um unser Entwicklungsmanagementsystem zu stärken.“

„Wir beabsichtigen, während der aktuellen mittelfristigen Planperiode ein optimales Titelportfolio aufzubauen, das Einzelspieler-Spiele – die unsere Stärken sind und die aufgrund unserer bewährten IP eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, ein Hit zu werden – mit Live-Service-Spielen kombiniert, die nach oben streben, während sie bei der Veröffentlichung ein gewisses Risiko auf sich nehmen.“