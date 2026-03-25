PlayStation 5: Sony schließt Dark Outlaw Games – Bericht

Dark Outlaw Games, das Inkubationsstudio von PlayStation unter Leitung von CoD-Zombies-Veteran Jason Blundell, wird laut neuesten Berichten geschlossen.

Das Studio war erst vor einem Jahr gegründet worden und befand sich noch in den frühen Phasen seines Projekts, ohne ein Spiel veröffentlicht zu haben. Es ist das zweite Studio unter Blundell, das PlayStation nach Deviation Games schließt.

Zusätzlich gibt es eine kleine Anzahl an Entlassungen innerhalb von PlayStation in den USA und UK, deren genaue Zahl bislang nicht bekannt ist.

PlayStation verschiebt zudem seinen Fokus im Bereich Mobile Games, heißt es. Neben bereits angekündigten Titeln wie MLB The Show Mobile, Ratchet & Clank: Ranger Rumble und den Spielen von NCSOFT wird das Unternehmen keine neuen mobilen Projekte mehr verfolgen. Stattdessen sollen die Ressourcen auf eine kleine Auswahl hochwirksamer Projekte konzentriert werden.

Die Nachricht wurde von Branchenjournalist Jason Schreier in einem öffentlichen Thread bestätigt, was die zuvor aufgetauchten Informationen zusätzlich untermauert. Weitere Details zu den Entlassungen und strategischen Entscheidungen werden voraussichtlich in den kommenden Wochen folgen.