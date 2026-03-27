PlayStation 5: SONY schockt mit offizieller Preiserhöhung

Ein spürbarer Preisanstieg trifft die PlayStation-Welt: Sony hat offiziell bestätigt, dass mehrere Hardware-Produkte künftig teurer werden. Betroffen sind sowohl die Konsolen als auch der PlayStation Portal Remote Player, was die gesamte Hardware-Strategie des Unternehmens in ein neues Licht rückt.
In Europa gelten ab dem 2. April 2026 neue unverbindliche Preisempfehlungen. Die Standardversion der PlayStation 5 kostet künftig 649,99 Euro, während die PS5 Digital Edition auf 599,99 Euro angehoben wird. Besonders deutlich fällt der Sprung bei der PS5 Pro aus, die nun mit 899,99 Euro zu Buche schlägt.
Auch der PlayStation Portal Remote Player wird teurer. In Europa steigt der Preis auf 249,99 Euro, wodurch auch das mobile Streaming-Zubehör in eine höhere Preisklasse rückt.
Sony begründet die Anpassungen mit dem anhaltenden wirtschaftlichen Druck auf globaler Ebene. Die Preisänderungen seien laut Unternehmen das Ergebnis einer sorgfältigen Abwägung, um weiterhin in hochwertige und innovative Spielerlebnisse investieren zu können.
Gleichzeitig wird betont, dass solche Entscheidungen Auswirkungen auf die Community haben, jedoch notwendig seien, um die langfristige Produktentwicklung sicherzustellen.
Die Preiserhöhungen betreffen nicht nur einzelne Regionen, sondern werden weltweit umgesetzt, wobei lokale Preise je nach Markt variieren können. Händler und offizielle Vertriebskanäle liefern zusätzliche Informationen für die jeweiligen Regionen.
64 Kommentare AddedMitdiskutieren
Lächerliche Preise, allesamt.
Habe damals die Series S für 288€ gekauft.
Ich ahne schlimmes für die nächste Generation
Solange Trump durch die Welt wütet, wirds das noch nicht gewesen sein
Die Preisentwicklung ging auch schon ohne Trump kontinuierlich nach oben,alles auf den zu schieben ist einfach zu kurz gedacht.
Das sich Leute hier echt wundern, in der Theorie wurde das schon im November angekündigt. Ist scheiße aber mittlerweile Realität, Netflix hat auch mal wieder die Preise erhöht, mal sehen wann bei uns 😀
Sony hat diese Woche einfach alles abgefackelt: zwei Studios dichtgemacht, Projekte gekillt, Spiele eingestampft, Leute rausgeworfen, Preise nochmal hochgezogen und bei Meta trotzdem auf Platz 21 rumgedümpelt … und ganz ehrlich? Ich feier jeden einzelnen Moment davon. ❤️
Wart nur ab bis Microsoft das in diesem Jahr auch wieder passiert. 😉
Was hat Microsoft mit der Preiserhöhung zu tun?
Und wir alle wissen, dass wenn Sony solche negativen Nachrichten mit der Welt teilt, Microsoft mit seinen Hiobsbotschaften nicht lange auf sich warten 😀 wir können uns die nächsten Wochen mit weiteren Nachrichten und diesmal für die Xbox gefasst machen 😀
12:16 Uhr
„Daher glaube ich nicht, dass sie so dumm wären und sich damit selbst noch einen drauf hauen…“
13:19 Uhr
„SONY schockt mit offizieller Preiserhöhung“
Das ging aber schnell und ja, Sony ist so dumm.
Mal schauen wie lange es dauert, bis MS & Nintendo die Preise erhöhen.
Haben sie ja schon
Es ist so bitter… 🤣
Ich hab 3 pros und eine Vanilla…ez going🤣
Sony’s slogan „This is for the players“ zählt wohl nicht mehr für diese Firma 😅🤣😹
Schon heftig, unter 1000€ wird das bestimmt nichts mit der Xbox next und PS6.
Die offiziellen Preise sind echt ein richtiger Schlag in die Fresse. Gibt nen bitteren Ausblick auf die nächste Generation. Dann sehe ich die PS6 bei Minimum 699€ mit Tendenz zu 749€.
Mein GOTT es ist Wahr….
2026 wird wenn es so weitergeht noch SCHLIMMER als 2025 für uns Gamer!!
Ein WITZ Sony… SO wird man die PS4 Lifetime Sales NICHT einholen!!