PlayStation 5: SONY schockt mit offizieller Preiserhöhung

Sony hebt die Preise für PS5, PS5 Pro und PlayStation Portal weltweit an und reagiert damit auf wirtschaftlichen Druck.

Ein spürbarer Preisanstieg trifft die PlayStation-Welt: Sony hat offiziell bestätigt, dass mehrere Hardware-Produkte künftig teurer werden. Betroffen sind sowohl die Konsolen als auch der PlayStation Portal Remote Player, was die gesamte Hardware-Strategie des Unternehmens in ein neues Licht rückt.

In Europa gelten ab dem 2. April 2026 neue unverbindliche Preisempfehlungen. Die Standardversion der PlayStation 5 kostet künftig 649,99 Euro, während die PS5 Digital Edition auf 599,99 Euro angehoben wird. Besonders deutlich fällt der Sprung bei der PS5 Pro aus, die nun mit 899,99 Euro zu Buche schlägt.

Auch der PlayStation Portal Remote Player wird teurer. In Europa steigt der Preis auf 249,99 Euro, wodurch auch das mobile Streaming-Zubehör in eine höhere Preisklasse rückt.

Sony begründet die Anpassungen mit dem anhaltenden wirtschaftlichen Druck auf globaler Ebene. Die Preisänderungen seien laut Unternehmen das Ergebnis einer sorgfältigen Abwägung, um weiterhin in hochwertige und innovative Spielerlebnisse investieren zu können.

Gleichzeitig wird betont, dass solche Entscheidungen Auswirkungen auf die Community haben, jedoch notwendig seien, um die langfristige Produktentwicklung sicherzustellen.

Die Preiserhöhungen betreffen nicht nur einzelne Regionen, sondern werden weltweit umgesetzt, wobei lokale Preise je nach Markt variieren können. Händler und offizielle Vertriebskanäle liefern zusätzliche Informationen für die jeweiligen Regionen.