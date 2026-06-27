PlayStation 5: Sony setzt weiter auf Live Service Games

PlayStation will mit neuen Live Service Games den Markt revitalisieren.

PlayStation treibt seine Live-Service-Strategie weiter voran. Hideaki Nishino hat in einem Interview mit Famitsu klargestellt, dass Sony weiterhin neue Live Service Games entwickeln werde und den Markt damit beleben möchte.

Auf die Frage, ob PlayStation die Verfolgung von Live Service Games fortsetzen werde, antwortete Nishino-san eindeutig positiv.

„Mit Live Service Games ist es wichtig, kontinuierlich etwas zu bieten. Das Genre ist noch relativ neu, viele probieren verschiedene Ansätze aus – und wir wollen in diesem Kontext weitere Herausforderungen annehmen.“

Die Aussage unterstreicht die anhaltende Bedeutung von Live Service Titeln für PlayStation.

Während einige große Sony-Projekte in der Vergangenheit ihre Herausforderungen hatten und völlig abgestürzt sind, sieht Sony das Genre als wichtigen Bestandteil der PlayStation-Zukunft und möchte durch kontinuierliche Inhalte den Markt insgesamt stärken.

Konkrete neue Titel wurden in dem Gespräch nicht genannt. Die Richtung ist jedoch klar: PlayStation bleibt im Live Service Segment aktiv und strebt langfristig eine Revitalisierung des Marktes an.