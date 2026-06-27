PlayStation 5: Sony setzt weiter auf Live Service Games

PlayStation treibt seine Live-Service-Strategie weiter voran. Hideaki Nishino hat in einem Interview mit Famitsu klargestellt, dass Sony weiterhin neue Live Service Games entwickeln werde und den Markt damit beleben möchte.
Auf die Frage, ob PlayStation die Verfolgung von Live Service Games fortsetzen werde, antwortete Nishino-san eindeutig positiv.
„Mit Live Service Games ist es wichtig, kontinuierlich etwas zu bieten. Das Genre ist noch relativ neu, viele probieren verschiedene Ansätze aus – und wir wollen in diesem Kontext weitere Herausforderungen annehmen.“
Die Aussage unterstreicht die anhaltende Bedeutung von Live Service Titeln für PlayStation.
Während einige große Sony-Projekte in der Vergangenheit ihre Herausforderungen hatten und völlig abgestürzt sind, sieht Sony das Genre als wichtigen Bestandteil der PlayStation-Zukunft und möchte durch kontinuierliche Inhalte den Markt insgesamt stärken.
Konkrete neue Titel wurden in dem Gespräch nicht genannt. Die Richtung ist jedoch klar: PlayStation bleibt im Live Service Segment aktiv und strebt langfristig eine Revitalisierung des Marktes an.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sie setzen auf Live Service, generative AI und alles wofür andere Probleme bekommen.Klingt nach einem Plan 👍
Hat ja bisher auch super funktioniert die Strategie, nicht. Sollen sie ruhig weiter Geld verbrennen.
Was bleibt ihnen denn anderes übrig? Singleplayergames zockst duceinmal durch und das war es.
Natürlich wollen die Softwarehersteller gern Spiele haben, die über Monate gezockt werden. Die Qualität muss halt passen.
Liest sich ja äußerst vernünftig, frohes Schaffen 🤡, ich freue mich schon auf die kommenden „unvergesslichen“ Spiele 😉🙃.
Wie oft will man auf die Fresse fallen? Sony hat wirklich Lust die Kohle sinnlos aus dem Fenster zu werfen💩💩.
Ahahaha, da geht die Hoffnung der Sony Ultras dahin. Wird wohl wohl dabei bleiben so wenig Singleplayer Games wie möglich, Naughty wird Interstellar liefern und dann wars das auch schon und Insomniac wird das einzige Studio sein was regelmäßig liefert, Wolverine 2 wird sicher schon in Planung sein und Spiderman 3 wird auch kommen aber was wirklich neues dürfen sie wahrscheinlich nicht mehr machen, schade für das Studio.
Interstellar wäre mir lieber als Intergalactic 🤪.
schade aber verständlich das sie weiter auf Service games setzten.
Der Typ sollte mal aus der Sonne gehen
Vllt funktioniert das Ding da oben endlich mal 🤦
Bis auf wenige Ausnahmen hat live Service noch nie wirklich funktioniert
Da können die noch soviel Geld verbrennen
die beste strategie ist vermutlich, erfolgreiche eigene multiplayer-franchises wie twisted metal oder killzone zu ignorieren.
und ich hoffe jedes einzelne wird scheitern …
Es tut so weh zu sehen das Guerrilla Games an einem GaaS sitzt was jetzt schon DoA ist….