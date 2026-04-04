PlayStation 5: Sony soll 300 Millionen Dollar mit PC-Ports verdient haben – Gerücht

PlayStation Studios soll laut neuen Gerüchten über drei Jahre rund 300 Millionen Dollar mit PC-Ports verdient haben.

Gerüchte rund um die PC-Strategie von Sony Interactive Entertainment sorgen aktuell für Diskussionen in der Gaming-Branche. Im Fokus steht dabei die Frage, wie erfolgreich die Veröffentlichung von PlayStation-Spielen auf dem PC tatsächlich ist.

Ausgangspunkt der Spekulationen ist ein LinkedIn-Profil des ehemaligen Mitarbeiters Jerry Liu, der zwischen 2021 und 2023 bei Sony tätig war. Dort gibt er an, dass die PC-Sparte während seiner Zeit von 0 auf rund 300 Millionen US-Dollar Nettoumsatz innerhalb von drei Jahren gewachsen sei.

Seine Aufgaben umfassten unter anderem die Analyse von Verkaufsdaten, die Entwicklung von Prognosemodellen sowie die Optimierung von Preisstrategien für PC-Veröffentlichungen. Laut seinen Angaben hätten insbesondere aggressivere Preisstrategien dazu beigetragen, den Bruttoumsatz aus PC-Releases um rund 25 Prozent zu steigern.

Zu den Titeln, die auf dem PC erschienen sind, zählen unter anderem große First-Party-Spiele aus dem PlayStation-Portfolio, deren Portierungen in den vergangenen Jahren schrittweise ausgeweitet wurden. Gleichzeitig deuten Berichte darauf hin, dass Sony seine PC-Strategie zuletzt überdenkt und möglicherweise weniger stark auf PC-Ports setzen könnte.

Laut weiteren Gerüchten soll es intern unterschiedliche Meinungen zur PC-Offensive geben. Während ein Teil der Führungsebene offenbar den zusätzlichen Umsatz durch PC-Veröffentlichungen begrüßt, gibt es Hinweise darauf, dass andere Bereiche des Unternehmens die Strategie kritischer sehen.

Offiziell bestätigt sind diese Zahlen jedoch nicht. Es handelt sich hierbei um Informationen aus einem ehemaligen Mitarbeiterprofil sowie um Berichte und Einschätzungen aus der Branche. Dennoch geben die Angaben einen interessanten Einblick in die wirtschaftliche Bedeutung von PC-Portierungen innerhalb des PlayStation-Ökosystems.

Wie sich Sonys zukünftige PC-Strategie entwickelt, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass die Plattform zunehmend als zusätzlicher Umsatzkanal eine Rolle spielt – auch wenn die genaue Ausrichtung weiterhin Gegenstand interner Diskussionen zu sein scheint.