PlayStation 5: Sony soll selbst Geschäftspartner über Disc-Aus im Unklaren gelassen haben

Nicht nur die Gaming-Community soll von Sonys Entscheidung überrascht worden sein, die Produktion physischer PlayStation-Spielediscs ab 2028 einzustellen. Einem neuen Bericht zufolge erfuhren auch Publisher, Geschäftspartner und regionale Niederlassungen erst mit der öffentlichen Ankündigung von den Plänen.
Wie High Chaos Run berichtet, sollen selbst enge Geschäftspartner vorab nicht informiert worden sein. Ein Manager eines großen AAA-Publishers erklärte, dass sein Unternehmen trotz der engen Zusammenarbeit mit PlayStation keine Vorabinformation erhalten habe. Erst jetzt werde vielen bewusst, dass durch den Wegfall physischer Spiele Arbeitsplätze gefährdet sein könnten.
Besonders kritisch soll die Situation in Indien gewesen sein. Dem Bericht zufolge wussten selbst Mitarbeiter der regionalen PlayStation-Niederlassung nichts von der Entscheidung. Ein Investor, der an Verhandlungen über exklusive PlayStation-Geschäfte beteiligt gewesen sein soll, erklärte, man habe weiterhin Geld in neue Standorte investieren sollen, obwohl die Einstellung physischer Datenträger bereits geplant gewesen sei. Die indische PlayStation-Niederlassung habe davon nach seinen Angaben ebenfalls erst durch die öffentliche Bekanntgabe erfahren.
Warum Sony die Entscheidung bis zuletzt geheim gehalten haben soll, geht aus dem Bericht nicht hervor. Als möglicher Grund wird vermutet, dass das Unternehmen Widerstand und negative Reaktionen im Vorfeld vermeiden wollte. Nach der Veröffentlichung soll das Verhältnis zwischen einigen Partnern und PlayStation jedoch deutlich abgekühlt sein. Laut High Chaos Run habe Sony ihnen sinngemäß signalisiert, die neue Strategie zu akzeptieren oder die Zusammenarbeit zu beenden.
Die Entscheidung stößt weiterhin auf erhebliche Kritik. Neben zahlreichen Spielern äußerten sich auch Vertreter der Branche skeptisch. CI-Games-CEO Marek Tyminski verwies darauf, dass Publisher mit digitalen Verkäufen höhere Margen erzielen können, die Umstellung auf ein ausschließlich digitales Vertriebsmodell deshalb jedoch dennoch kontrovers diskutiert werde.
Eine offizielle Stellungnahme zu den anhaltenden Reaktionen steht bislang aus. Seit der Ankündigung hat sich Sony zu dem Thema nicht weiter öffentlich geäußert.
37 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sony ist ein richtiger Diktator, friss oder stirb Bastard 💩, aber den Leuten gefällt das heutzutage 🤷🏻
Du meinst Sony ist der Trump des Gamings?
Anscheinend hat es Sony nicht gefallen ,das man nur News über MS gelesen hat.Da musste schnell eine Idee her 🤭
Was lernt man daraus…
Echt heftig, wenn man das liest. Es zeigt einfach, wie weit sich Sony mittlerweile von der Basis und sogar von ihren eigenen Partnern entfernt hat. Wenn selbst die regionalen Niederlassungen oder große Publisher erst aus der Presse von so einer Entscheidung erfahren, hat das mit professionellem Management nichts mehr zu tun – das ist reine Arroganz der Macht.
Dahinter steckt doch ein klares Ziel: Die totale Kontrolle über den Markt und die Margen. Wer die Disc abschafft, killt den Gebrauchtmarkt und entmündigt am Ende den Kunden. Während Sony da gerade massiv Vertrauen verspielt und verbrannte Erde hinterlässt, hat Microsoft mit der kommenden Generation die riesige Chance, als der verlässliche Partner dazustehen, der uns Spielern noch die Wahl lässt. Wer seine Partner und Fans so vor vollendete Tatsachen stellt, darf sich nicht wundern, wenn die Leute irgendwann die Nase voll haben und das Lager wechseln.
🙂 Der war gut. Das muss man anerkennen.
Das ist der übelste Move des Jahrzehnts im Gaming Business… Oder!?
Sony ist einfach nur noch…
…lost
😉
Oh gut das Sony das einfach beschlossen hat und es dabei belassen wollte .
Muss ja auch sonst keiner wissen. 🙄
Heilige Sch…..
Wie abgehoben und realitätsfern muss man nur sein um selbst seine eigenen Geschäfts Partner und Co. nicht darüber informieren zu wollen.
Sony ist wirklich der größte Egomane der Videospiel Branche geworden.
Was für ein dick Move .
Super Sony weiter so 👍🏻