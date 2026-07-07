PlayStation 5: Sony soll selbst Geschäftspartner über Disc-Aus im Unklaren gelassen haben

Laut einem Bericht wurden selbst Publisher, Geschäftspartner und regionale PlayStation-Niederlassungen vor Sonys Entscheidung zum Ende physischer Spielediscs nicht informiert.

Nicht nur die Gaming-Community soll von Sonys Entscheidung überrascht worden sein, die Produktion physischer PlayStation-Spielediscs ab 2028 einzustellen. Einem neuen Bericht zufolge erfuhren auch Publisher, Geschäftspartner und regionale Niederlassungen erst mit der öffentlichen Ankündigung von den Plänen.

Wie High Chaos Run berichtet, sollen selbst enge Geschäftspartner vorab nicht informiert worden sein. Ein Manager eines großen AAA-Publishers erklärte, dass sein Unternehmen trotz der engen Zusammenarbeit mit PlayStation keine Vorabinformation erhalten habe. Erst jetzt werde vielen bewusst, dass durch den Wegfall physischer Spiele Arbeitsplätze gefährdet sein könnten.

Besonders kritisch soll die Situation in Indien gewesen sein. Dem Bericht zufolge wussten selbst Mitarbeiter der regionalen PlayStation-Niederlassung nichts von der Entscheidung. Ein Investor, der an Verhandlungen über exklusive PlayStation-Geschäfte beteiligt gewesen sein soll, erklärte, man habe weiterhin Geld in neue Standorte investieren sollen, obwohl die Einstellung physischer Datenträger bereits geplant gewesen sei. Die indische PlayStation-Niederlassung habe davon nach seinen Angaben ebenfalls erst durch die öffentliche Bekanntgabe erfahren.

Warum Sony die Entscheidung bis zuletzt geheim gehalten haben soll, geht aus dem Bericht nicht hervor. Als möglicher Grund wird vermutet, dass das Unternehmen Widerstand und negative Reaktionen im Vorfeld vermeiden wollte. Nach der Veröffentlichung soll das Verhältnis zwischen einigen Partnern und PlayStation jedoch deutlich abgekühlt sein. Laut High Chaos Run habe Sony ihnen sinngemäß signalisiert, die neue Strategie zu akzeptieren oder die Zusammenarbeit zu beenden.

Die Entscheidung stößt weiterhin auf erhebliche Kritik. Neben zahlreichen Spielern äußerten sich auch Vertreter der Branche skeptisch. CI-Games-CEO Marek Tyminski verwies darauf, dass Publisher mit digitalen Verkäufen höhere Margen erzielen können, die Umstellung auf ein ausschließlich digitales Vertriebsmodell deshalb jedoch dennoch kontrovers diskutiert werde.

Eine offizielle Stellungnahme zu den anhaltenden Reaktionen steht bislang aus. Seit der Ankündigung hat sich Sony zu dem Thema nicht weiter öffentlich geäußert.