PlayStation 5: Sony stellt Store-Preise in Lateinamerika um – erste Umrechnung sorgt für Kritik

Ab dem 20. August 2026 stellt Sony den PlayStation Store in Mexiko, Honduras und Nicaragua auf regionale Währungen um. Nutzer in diesen Ländern sehen Preise, Rechnungen und Abbuchungen künftig nicht mehr in US-Dollar, sondern in ihrer jeweiligen Landeswährung.

Vor der Umstellung wird der PlayStation Store vom 18. bis 20. August vorübergehend gewartet. Während dieses Zeitraums sind Käufe, Guthabenaufladungen und Zahlungen per Kreditkarte, Debitkarte oder anderen Zahlungsmethoden nicht möglich. Nach Abschluss der Arbeiten sollen alle Inhalte und Dienste wie gewohnt verfügbar sein, ohne dass Nutzer selbst etwas unternehmen müssen.

Erste Umrechnungskurse sorgen für Kritik

Mit der Ankündigung hat Sony auch die Umrechnungskurse veröffentlicht, die für die neuen regionalen Preise gelten sollen:

Mexiko: 1 US-Dollar = 20,5 MXN

Honduras: 1 US-Dollar = 26,395338 L

Nicaragua: 1 US-Dollar = 36,72283 C$

Vor allem in Mexiko stößt der festgelegte Wechselkurs auf Kritik. Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe lag der tatsächliche Wechselkurs des US-Dollars unter dem von Sony angesetzten Wert, weshalb viele Nutzer befürchten, dass digitale Spiele nach der Umstellung effektiv teurer werden könnten.

Weitere Länder sollen folgen

Sony erklärt, dass Mexiko, Honduras und Nicaragua lediglich den Anfang machen. Weitere Länder sollen künftig ebenfalls regionale Preise im PlayStation Store erhalten.

Wann diese Umstellungen erfolgen, hat das Unternehmen allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Zeitgleich endet am 18. August 2026 in den drei Ländern auch der Betrieb des PlayStation Stores für PlayStation 3 und PS Vita. Die Wartungsarbeiten markieren damit zugleich das endgültige Aus dieser beiden älteren Store-Versionen in den betroffenen Regionen.

Wie sich die neuen Umrechnungskurse auf die tatsächlichen Verkaufspreise von AAA-Titeln und Indie-Spielen auswirken, wird sich erst nach der Umstellung zeigen.