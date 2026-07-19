PlayStation 5: Sony stellt Store-Preise in Lateinamerika um – erste Umrechnung sorgt für Kritik

Ab dem 20. August 2026 stellt Sony den PlayStation Store in Mexiko, Honduras und Nicaragua auf regionale Währungen um. Nutzer in diesen Ländern sehen Preise, Rechnungen und Abbuchungen künftig nicht mehr in US-Dollar, sondern in ihrer jeweiligen Landeswährung.
Vor der Umstellung wird der PlayStation Store vom 18. bis 20. August vorübergehend gewartet. Während dieses Zeitraums sind Käufe, Guthabenaufladungen und Zahlungen per Kreditkarte, Debitkarte oder anderen Zahlungsmethoden nicht möglich. Nach Abschluss der Arbeiten sollen alle Inhalte und Dienste wie gewohnt verfügbar sein, ohne dass Nutzer selbst etwas unternehmen müssen.
Erste Umrechnungskurse sorgen für Kritik
Mit der Ankündigung hat Sony auch die Umrechnungskurse veröffentlicht, die für die neuen regionalen Preise gelten sollen:
- Mexiko: 1 US-Dollar = 20,5 MXN
- Honduras: 1 US-Dollar = 26,395338 L
- Nicaragua: 1 US-Dollar = 36,72283 C$
Vor allem in Mexiko stößt der festgelegte Wechselkurs auf Kritik. Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe lag der tatsächliche Wechselkurs des US-Dollars unter dem von Sony angesetzten Wert, weshalb viele Nutzer befürchten, dass digitale Spiele nach der Umstellung effektiv teurer werden könnten.
Weitere Länder sollen folgen
Sony erklärt, dass Mexiko, Honduras und Nicaragua lediglich den Anfang machen. Weitere Länder sollen künftig ebenfalls regionale Preise im PlayStation Store erhalten.
Wann diese Umstellungen erfolgen, hat das Unternehmen allerdings noch nicht bekannt gegeben.
Zeitgleich endet am 18. August 2026 in den drei Ländern auch der Betrieb des PlayStation Stores für PlayStation 3 und PS Vita. Die Wartungsarbeiten markieren damit zugleich das endgültige Aus dieser beiden älteren Store-Versionen in den betroffenen Regionen.
Wie sich die neuen Umrechnungskurse auf die tatsächlichen Verkaufspreise von AAA-Titeln und Indie-Spielen auswirken, wird sich erst nach der Umstellung zeigen.
53 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das ist erst der Anfang. Wenn Sony komplett digital ist dann geht’s erst richtig ab. Die Playstation wird echt immer unattraktiver.
Sony brauch jeden Cent …
ja, denen gehts echt schlecht. Keine Games…
Lustig wie hier Sonys Vorgehen sofort mit der der MwSt. Aussage gerechtfertigt wird .
Der letzte Strohhalm und so. 😀
Sony macht Sony Sachen . Wie immer aber meist halt zum Nachteil für ihre User . Doch Hauptsache es wird ja nicht ein Cent zu wenig verdient.
Es scheint aber einigen hier zu gefallen bzw. wird es als normal empfunden 🙃.
Sieht man doch .
Heute haben sie sich zum Ziel erklärt xD
Wenn jetzt schon meine nickwahl zur diskusion gestellt wird , ist das schon ein Zeichen dafür das ich wohl einen Nerv getroffen haben muss 👍☺️
Da die Gehälter in Lateinamerika eh nicht so ganz geil sind, werden da Preiserhöhungen hart reinknallen.
Als ich mich damals jahrelang mit dem VPN Trick günstigst mit AAA Spielen eingedeckt habe, war mir gar nicht klar wie assi das eigentlich ist. 😬
Da gab’s ne regelrechte Hasskultur auf Europäer welche günstig die Keys bei Drittanbietern wegkaufen.