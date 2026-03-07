PlayStation 5: Sony testet heimlich unterschiedliche Preise im PlayStation Store

Sony experimentiert mit dynamischen Preisen im PlayStation Store auf PlayStation 4 und 5.

Sony führt aktuell offenbar Tests mit dynamischer Preisgestaltung im PlayStation Store durch. In mehreren Regionen berichten Nutzer, dass identische Spiele im Store zu unterschiedlichen Preisen angezeigt werden.

Demnach sehen verschiedene Accounts teilweise andere Angebote oder Preisstufen für ein und denselben Titel. Die Tests sollen im Rahmen eines Experiments stattfinden, bei dem überprüft wird, wie sich unterschiedliche Preismodelle auf Kaufverhalten und Verkäufe auswirken.

Konkrete Details zu Umfang und Dauer der Tests sind bislang nicht bekannt. Ebenso unklar ist, nach welchen Kriterien die angezeigten Preise variieren – etwa anhand von Region, Account-Historie oder individuellen Nutzerprofilen.

Dynamische Preisgestaltung ist im Onlinehandel bereits verbreitet. Plattformen passen Preise dabei unter anderem abhängig von Nachfrage, Nutzerverhalten oder Marktbedingungen an.

Sollten solche Modelle dauerhaft in den PlayStation-Store integriert werden, könnte das allerdings für Diskussionen sorgen – insbesondere wenn Spieler für denselben Titel unterschiedliche Preise zahlen müssen.

Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr für das gleiche Spiel einen höheren Preis zahlen müsstet als eure Zockerfreunde?

