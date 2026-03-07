PlayStation 5: Sony testet heimlich unterschiedliche Preise im PlayStation Store

Sony führt aktuell offenbar Tests mit dynamischer Preisgestaltung im PlayStation Store durch. In mehreren Regionen berichten Nutzer, dass identische Spiele im Store zu unterschiedlichen Preisen angezeigt werden.
Demnach sehen verschiedene Accounts teilweise andere Angebote oder Preisstufen für ein und denselben Titel. Die Tests sollen im Rahmen eines Experiments stattfinden, bei dem überprüft wird, wie sich unterschiedliche Preismodelle auf Kaufverhalten und Verkäufe auswirken.
Konkrete Details zu Umfang und Dauer der Tests sind bislang nicht bekannt. Ebenso unklar ist, nach welchen Kriterien die angezeigten Preise variieren – etwa anhand von Region, Account-Historie oder individuellen Nutzerprofilen.
Dynamische Preisgestaltung ist im Onlinehandel bereits verbreitet. Plattformen passen Preise dabei unter anderem abhängig von Nachfrage, Nutzerverhalten oder Marktbedingungen an.
Sollten solche Modelle dauerhaft in den PlayStation-Store integriert werden, könnte das allerdings für Diskussionen sorgen – insbesondere wenn Spieler für denselben Titel unterschiedliche Preise zahlen müssen.
Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr für das gleiche Spiel einen höheren Preis zahlen müsstet als eure Zockerfreunde?
27 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sowas habe ich aber auch schon vor Jahren erlebt.
Weiß nicht mehr wo, aber am Smartphone und am Rechner hatte ich unterschiedliche Preise.
Glaub es war wegen Flugreisen
Es gibt ja auch bei uns „nur für dich“ Rabatte. Ob es nur für mich ist, ist was anderes, es steht aber so im Store. Früher habe ich öfters solche Angebote bekommen. Zum Beispiel habe ich viele Spiele von Ubisioft auf Disk gezockt. Da kamen früher regelmäßig Ubisoft Angebote im Store für mich die ich einfach nicht ablehnen konnte. 👀
„Es gibt ja auch bei uns „nur für dich“ Rabatte.“
Stimmt. Bei gog erhalte ich auch exklusive Rabatte
Jetzt nochmal versuchen irgendwie zu melken und dann langsam das Business ausfayden. So wirds laufen.
Daa ist doch mittlerweile üblich. Gut muss man das nicht finden. Ich buche z.B. häufig über booking.com und da gibt es auch unterschiedliche Preisangaben für Handy und PC. Ganz pervers hat das die FIFA im Verkauf der WM Tickets betrieben, aber das ist ja eh ein raffgieriger Sauhaufen.
Wenn aber die Nachfrage den Preis nach oben treibt, wird GTA VI auf der PS 1,5 Millionen kosten 🤣