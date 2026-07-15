PlayStation 5: Sony treibt Krypto-Pläne mit eigener Digitalwährung voran

Sony treibt seine Pläne für eine eigene digitale Währung in den USA weiter voran.

Mit einem eigenen US-Dollar-Stablecoin will Sony künftig digitale Zahlungen innerhalb seines Ökosystems vereinfachen. Dafür hat die Sony Bank in den USA einen wichtigen regulatorischen Meilenstein erreicht.

Wie das Unternehmen bekannt gab, hat die U.S. Office of the Comptroller of the Currency (OCC) eine bedingte Genehmigung für die Gründung der nationalen Treuhandbank Connectia Trust erteilt. Die neue Tochtergesellschaft soll noch in diesem Monat mit einem Kapital von 40 Millionen US-Dollar gegründet werden und nach Erfüllung aller regulatorischen Auflagen 2027 den Betrieb aufnehmen.

Geplant ist die Ausgabe eines an den US-Dollar gekoppelten Stablecoins, der unter anderem für den Kauf digitaler Inhalte innerhalb des Sony-Ökosystems eingesetzt werden könnte. Laut früheren Aussagen der Sony Bank soll die Digitalwährung vor allem Transaktionskosten senken, die bislang bei Kreditkartenzahlungen anfallen. Als mögliche Einsatzgebiete gelten unter anderem der PlayStation Store sowie der Streamingdienst Crunchyroll.

Das Projekt fügt sich in Sonys umfassendere Blockchain-Strategie ein. Bereits Anfang 2025 startete das Unternehmen mit Soneium ein eigenes Ethereum-Layer-2-Netzwerk. Die technische Infrastruktur für den geplanten Stablecoin übernimmt das Unternehmen Bastion, das unter anderem für Ausgabe, Verwahrung und Reservemanagement verantwortlich sein soll.

Bis zum geplanten Start im Jahr 2027 muss Sony allerdings noch die verbleibenden Anforderungen der US-Aufsichtsbehörde erfüllen. Erst danach darf der Stablecoin offiziell ausgegeben werden. Eine verbindliche Bestätigung, dass die Digitalwährung tatsächlich für PlayStation-Zahlungen genutzt wird, steht derzeit noch aus.