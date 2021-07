PlayStation 5: Sony übernimmt PC-Port-Experten Nixxes

Sony Interactive Entertainment („SIE“) gab heute bekannt, dass SIE die Übernahme von Nixxes Software B.V. („Nixxes“), einem branchenführenden niederländischen Studio mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Spielentwicklung und PC-Optimierung, abgeschlossen hat.

Nixxes hat seinen Sitz in Utrecht, Niederlande, und wird mit sofortiger Wirkung der PlayStation Studios Technology, Creative & Services Group beitreten, um hochwertige interne technische und Entwicklungsfähigkeiten für PlayStation Studios bereitzustellen.

„Ich schätze Nixxes sehr und freue mich, dass dieses sehr erfahrene Team Teil der Weltklasse-Entwicklergemeinschaft bei SIE wird“, so Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios. „Sie haben eine Leidenschaft für die Verbesserung von Spielen und für die Bereitstellung der bestmöglichen Erfahrung für Gamer. Nixxes wird eine große Bereicherung für alle in den PlayStation Studios sein und unseren Teams helfen, sich auf ihr wichtigstes Ziel zu konzentrieren, nämlich einzigartige PlayStation-Inhalte in bestmöglicher Qualität zu entwickeln.“

„Wir können es kaum erwarten, mit der Arbeit zu beginnen und sind begeistert, unser technisches und Entwicklungs-Know-how in ein IP-Powerhouse wie PlayStation Studios einzubringen“, sagt Jurjen Katsman, Founder & Sr. Director, Development, Nixxes. „Wir freuen uns darauf, mit einigen der talentiertesten Teams der Branche zusammenzuarbeiten, um den PlayStation-Fans hochwertige Spielerlebnisse zu bieten.“