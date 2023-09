PlayStation 5: Sony untersucht Hackerangriff

Autor:, in / PlayStation 5

Sony hat erste Ermittlungen eingeleitet, nachdem eine Ransomware-Gruppe behauptet hatte, dass sie Sony angegriffen haben und in sämtliche Systeme eingedrungen seien.

Sony hat bekannt gegeben, dass man derzeit die Situation und die Behauptung, einem Hackerangriff zum Opfer gefallen zu sein, untersucht.

Wie wir bereits berichtet haben, behauptet die Ransomware-Gruppe „Ransomed.vc“ in alle Sony-Systeme eingedrungen zu sein und „alle Daten geklaut“ zu haben, die man jetzt zum Verkauf anbieten will. Sollte sich kein Käufer finden, wird die Gruppe wohl alle Daten am 28. September offenlegen.

Die Gruppe hat einige Proof-of-Hack-Daten veröffentlicht, wobei es sich dabei bisher um nicht besonders aussagekräftige Informationen handeln und der erste Leak anscheinend weniger als 6.000 Dateien beinhalten soll. Dennoch reagierte Sony schnell und veröffentlichte folgende Stellungnahme:

Sony: „Wir untersuchen die Situation derzeit und können keinen weiteren Kommentar abgeben.“