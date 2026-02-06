PlayStation 5: Sony verdient Milliarden mit Releases auf Xbox & PC

Sonys aktueller Geschäftsbericht für das dritte Quartal 2025 zeigt eine Kennzahl, die zunehmend wichtiger wird: Wie viel Geld der Konzern inzwischen außerhalb der PlayStation‑Konsole verdient. Seit der Einführung des Segments „Other Software“ – Umsätze aus First‑Party‑Titeln und Add‑ons auf Plattformen wie PC und Xbox – lässt sich dieser Wert klar nachvollziehen.
Laut Auswertung von Tweaktown hat Sony seit Q1’22 mindestens 2,37 Milliarden Dollar mit Spielen und Inhalten auf Nicht‑PlayStation‑Plattformen umgesetzt. Dazu zählen PC‑Ports großer Exklusivspiele, aber auch Titel wie Helldivers 2 oder die MLB The Show‑Reihe, die Sony als First‑Party einstuft, obwohl sie nicht immer intern entwickelt wurden.
Die Strategie ist klar: Sony nutzt PC – und in geringerem Umfang Xbox – als sekundäre Absatzmärkte, um seine Evergreen‑Titel dauerhaft zu monetarisieren. Die Umsätze sind nicht explosiv, aber stetig, und genau das war das Ziel: ein langfristiges, wachsendes Back‑Catalog‑Geschäft.
Während Microsoft seine Spiele inzwischen breit auf PlayStation veröffentlicht, bleibt Sony selektiv. Xbox dient Sony vor allem als Plattform für Live‑Service‑Titel, bei denen Engagement und Mikrotransaktionen im Vordergrund stehen. Klassische Singleplayer‑Blockbuster bleiben weiterhin PlayStation‑zentriert.
The Hills vor gerade mal 24 Stunden zu Sony: „Sie veröffentlichen auch auf anderen Plattformen und machen trotzdem kaum Gewinn.“
Natürlich nicht. Playstation nagt am Hungertuch. Ist doch klar.
Er hat auch letzte Woche nach der News zum Kurseinbruch der MS Aktie gesagt, dass man schnell investieren soll, weil die Aktie am Montag wieder deutlich zulegen wird. Seitdem kannte die Aktie nur eine Richtung…Nach unten. Anlageberatung kann er… 😄😄 Aber wir sind es ja schon gewohnt, dass er mit Finanz- und Wirtschaftszahlen etwas unbeholfen rumjongliert. Unterhaltsam ist es aber allemal! 😂
Ohne zu behaupten, dass einer von euch recht hätte:
Das Gegenteil seiner Aussage mit diesem Artikel hier zu begründen, zeugt von fehlendem ökonomischen Basiswissen. PUNKT!!!1!
Ihr glaubt doch jeden Schei*, den euch die Presse dahinschmeißt. Hauptsache, man hat Recht gehabt. 🤦🏻♂️
Sony macht das schon gut.
Vor allem scheint man damit nicht die eigene Hardware abzuwürgen. Die PS5 ist dabei die PS4 einzuholen.
Man wird den Weg einfach weiter gehen, MP/GaaS Day 1 Multi, die SP-Masterpieces 1-2 Jahre später für den PC…Klassische XBox Ports wird es spätetens dann zur XBox Next eh kaum mehr geben. Die priorisierten Plattformen heissen dann längst PC, Playstation und Switch (2)…
Der Umsatz von „Other Software“ liegt bei 2 % des Gesamtumsatzes der PlayStation Sparte.
Das ist nicht nichts, trotzdem noch relativ irrelevant.