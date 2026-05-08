PlayStation 5: Sony verzeichnet hohe Verluste durch Bungie

Sony hat im aktuellen Geschäftsbericht weitere massive Abschreibungen im Zusammenhang mit Bungie bestätigt und meldet zusätzliche Wertverluste in Höhe von 88,6 Milliarden Yen beziehungsweise rund 560 Millionen US-Dollar.

Die neuen Verluste kommen zusätzlich zu den bereits zuvor bekannten rund 200 Millionen US-Dollar hinzu, die Sony bereits im Zusammenhang mit Bungie verbucht hatte.

Damit wächst die finanzielle Belastung rund um das Studio deutlich weiter an.

Bungie gehört seit der Übernahme durch Sony zu den wichtigsten Live-Service-Studios innerhalb des PlayStation-Portfolios. In den vergangenen Monaten gab es jedoch wiederholt Berichte über interne Umstrukturierungen, wirtschaftlichen Druck und Probleme bei mehreren Projekten.

Besonders nach der schwächeren Entwicklung von Destiny 2, Marathon und den anhaltenden Diskussionen rund um zukünftige Live-Service-Strategien stand das Studio verstärkt im Fokus der Branche.

Sony selbst hat bislang keine detaillierten zusätzlichen Angaben dazu gemacht, welche konkreten Faktoren zu den neuen Abschreibungen geführt haben. Die Zahlen zeigen jedoch, dass die wirtschaftliche Situation rund um Bungie weiterhin eine erhebliche Herausforderung für den Konzern darstellt.