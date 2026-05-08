PlayStation 5: Sony verzeichnet hohe Verluste durch Bungie

Sony hat im aktuellen Geschäftsbericht weitere massive Abschreibungen im Zusammenhang mit Bungie bestätigt und meldet zusätzliche Wertverluste in Höhe von 88,6 Milliarden Yen beziehungsweise rund 560 Millionen US-Dollar.
Die neuen Verluste kommen zusätzlich zu den bereits zuvor bekannten rund 200 Millionen US-Dollar hinzu, die Sony bereits im Zusammenhang mit Bungie verbucht hatte.
Damit wächst die finanzielle Belastung rund um das Studio deutlich weiter an.
Bungie gehört seit der Übernahme durch Sony zu den wichtigsten Live-Service-Studios innerhalb des PlayStation-Portfolios. In den vergangenen Monaten gab es jedoch wiederholt Berichte über interne Umstrukturierungen, wirtschaftlichen Druck und Probleme bei mehreren Projekten.
Besonders nach der schwächeren Entwicklung von Destiny 2, Marathon und den anhaltenden Diskussionen rund um zukünftige Live-Service-Strategien stand das Studio verstärkt im Fokus der Branche.
Sony selbst hat bislang keine detaillierten zusätzlichen Angaben dazu gemacht, welche konkreten Faktoren zu den neuen Abschreibungen geführt haben. Die Zahlen zeigen jedoch, dass die wirtschaftliche Situation rund um Bungie weiterhin eine erhebliche Herausforderung für den Konzern darstellt.
73 Kommentare AddedMitdiskutieren
Marathon auf Steam: 4,863 Spieler 🙁
Was viele nicht verstehen ist, das dieser Verlust, der ja nur ein Bruchteil vom „wahren“ Verlust darstellt ja irgendwo wieder rein geholt werden muss.
Und da steht am Ende der Kunde.
Konsolen und sonstige Hardware wird teurer, die Spiele werden teurer.
Mich würde es z.B. nicht wundern wenn Sony jetzt die % für 3rd Party Games erhöht und Zeitgleich natürlich die Preise der eigenen Richtung 89€ drücken wird, spätestens bei der PS6 wird das passieren.
Man hat aktuell dann nicht mal 760 Millionen von den 4 Milliarden die täglich mehr werden, abgeschrieben…
Darum erstmal paar Runden Marathon.
Viel Spaß, das meine ich ernst.
Nutz die Zeit solange du es noch kannst.
Danke💯 Ich denke mir persönlich würde dieses Jahr reichen, solange hält mich ein Spiel eh nicht bei der Stange, bin jetzt bei 215 Stunden oder so, denke so um die 4 bis 500 werden es dann schon und dann ist eh schluss bei mir/uns, bis das nächste geile Ding kommt.
Die Verkaufszahlen von Saros sollen auch deutlich unter den Erwartungen sein.
Vor allem nachdem rausgekommen ist wen man da spielt, haben ja sehr sehr viele Abstand von genommen…
Im Netz wird es auch ziemlich zerrissen …
#gowokegobroke
#modernaudiencedoesntbuygames
Bungie, Nixxes und Housemarque werden es sehr schwer haben. Ich ahne schlimmes, dass Sony diese Studios schließen wird.
Warum sollte das denn überhaupt schlimm sein?
Das studio hat seit Jahren nix mehr gerissen…
Der Aktienkurs von Sony ist komplett abgestürzt. Richtig übel. Langsam wird’s echt beängstigend.