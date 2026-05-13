PlayStation 5: Sony-VP bezeichnet Konsole ohne Spiele als „Plastikbox ohne Inhalte“

Ein VP von Sony Interactive Entertainment hat in einem aktuellen Interview mit The Game Business die enorme Bedeutung von Spielen und Third-Party-Inhalten für PlayStation hervorgehoben – und dabei eine ungewöhnlich direkte Formulierung gewählt.

Christian Svensson, VP für Second- und Third-Party-Content bei Sony, erklärte im Gespräch, dass PlayStation ohne Inhalte im Grunde nur „eine Plastikbox ohne Content“ wäre. Dabei bezog er sich auf die Sichtweise des Sony-CEOs, der laut Svensson aus einem stark produktorientierten Umfeld komme.

Im Mittelpunkt der Aussagen steht vor allem die Rolle von Third-Party-Spielen innerhalb des PlayStation-Ökosystems. Laut Svensson stammt der „Löwenanteil“ der Inhalte auf der Plattform von externen Partnern. Genau deshalb müsse Sony weiterhin neue Entwickler und neue Stimmen auf die Plattform bringen.

Der Manager betonte außerdem, dass ein Fokus ausschließlich auf eigene Inhalte langfristig problematisch wäre. Würde die Unterstützung von Third-Party-Studios zurückgehen, könne das Wachstum der gesamten Branche stagnieren.

Sony sehe sich laut Svensson deshalb auch in einer Verantwortung gegenüber der Industrie insgesamt. Als Marktführer müsse man nicht nur das eigene Geschäft stärken, sondern aktiv dabei helfen, die gesamte Spielebranche weiterzuentwickeln.

Die Aussagen fallen in eine Zeit, in der die Diskussion um Plattformgebühren, digitale Stores und die Bedeutung exklusiver Inhalte innerhalb der Branche zunehmend intensiver geführt wird.