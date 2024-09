PlayStation 5: SONY zeigt Design des Pro-Modells in Grafik

Das zunächst vermeintliche Aussehen der PlayStation 5 Pro von billbil-kun via Dealabs hat sich offenbar als richtig herausgestellt.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von PlayStation hat SONY eine Grafik gepostet. Im Hintergrund sind Hardware und anderes Zubehör von PlayStation eingebaut.

Schaut man genauer hin, entdeckt man das Design der PlayStation 5 Pro, wie sie bei Dealabs zu sehen war.

Laut Insider Gaming soll die PlayStation 5 Pro irgendwann im November auf den Markt kommen. Die offizielle Vorstellung wäre schon in der nächsten Woche möglich.

As people are pointing out, PS5 Pro design may have been revealed through the PlayStation 30th Anniversary image

PS5 Pro on the left, PS5 on the right https://t.co/oyfSZgs92R pic.twitter.com/kC09hTcmp6

— Wario64 (@Wario64) September 5, 2024