PlayStation 5: Sonys Disc-Entscheidung sorgt weiter für Ärger – jetzt leiden sogar neue Spiele darunter

77 Autor: , in News / PlayStation 5
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Image: KI-generiert

PlayStation-Proteste treffen jetzt auch neue Spiele und deren Entwickler. PlayStation-Backlash überschattet immer mehr Spieleveröffentlichungen.

Die anhaltende Kritik an Sonys Entscheidung, ab 2028 keine physischen Datenträger für neue PlayStation-Spiele mehr anzubieten, entwickelt sich zunehmend zu einem Problem für Spiele, die mit dieser Entscheidung eigentlich nichts zu tun haben.

Nachdem bereits der neue Marvel’s Wolverine-Trailer von tausenden Protestkommentaren überschattet wurde, geraten nun auch Neuveröffentlichungen ins Visier der Community. Besonders deutlich zeigt sich dies am Indie-Hit Denshattack!, der von Sony zum Verkaufsstart über die offiziellen Social-Media-Kanäle beworben wurde.

Boykottaufrufe statt Glückwünsche

Anstatt über das Spiel selbst zu sprechen, nutzten zahlreiche Nutzer die Beiträge erneut, um gegen Sonys Strategie zu protestieren. Teilweise gingen die Reaktionen sogar so weit, dass Spieler öffentlich dazu aufriefen: Denshattack! lieber auf PC, Xbox Series X|S oder Nintendo Switch 2 zu kaufen.

Ein besonders häufig geteilter Kommentar lautete sinngemäß:

„Kauft es nicht auf PS5 – unterstützt lieber eine andere Plattform.“

Andere Nutzer kritisierten, dass hochwertige Spiele durch Sonys Entscheidung regelrecht untergehen würden:

„Großartige Spiele werden wegen eurer schlechten Entscheidung begraben.“

Für das Entwicklerstudio Undercoders dürfte diese Situation besonders unglücklich sein. Das Spiel erhielt hervorragende Kritiken und sollte eigentlich von der Aufmerksamkeit rund um den Launch profitieren.

Experten erwarten keine Kehrtwende

Branchenanalysten halten eine Rücknahme von Sonys Entscheidung dennoch für äußerst unwahrscheinlich.

Der japanische Branchenexperte Dr. Serkan Toto geht davon aus, dass Sony den aktuellen Protest einkalkuliert hat und lediglich darauf wartet, dass sich die Situation beruhigt. Selbst wenn mehrere Hunderttausend Nutzer aus Protest ihr PlayStation Plus-Abonnement kündigen würden, wäre dies angesichts von über 120 Millionen aktiven PlayStation-Nutzern wirtschaftlich kaum relevant.

Warum Sony am digitalen Vertrieb festhält

Aus wirtschaftlicher Sicht sprechen zahlreiche Gründe für den Strategiewechsel.

Beim Verkauf eines physischen First-Party-Spiels muss Sony Händler, Vertrieb und Produktionskosten berücksichtigen. Im digitalen PlayStation Store verbleibt dagegen praktisch der gesamte Umsatz beim Unternehmen. Auch bei Drittanbieter-Spielen erhält Sony im digitalen Vertrieb einen deutlich höheren Anteil als beim klassischen Verkauf im Handel.

Hinzu kommt, dass sich das Kaufverhalten der Spieler in den vergangenen Jahren stark verändert hat. Laut Branchenanalysten wurden beim Start der PlayStation 4 im Jahr 2013 lediglich rund 13 Prozent aller Vollpreisspiele digital gekauft. Im Jahr 2025 lag dieser Anteil bereits bei nahezu 80 Prozent.

Diskussion dürfte weitergehen

Während viele Spieler den Verlust physischer Spiele vor allem aus Gründen der Sammlung, des Eigentums und der Spieleerhaltung kritisieren, sehen Analysten die wirtschaftliche Entwicklung längst als unumkehrbar an.

Da Sony bislang keinerlei Anzeichen für eine Kursänderung zeigt, dürfte die Diskussion auch in den kommenden Monaten weitergehen. Gleichzeitig müssen Entwickler neuer PlayStation-Spiele wohl damit rechnen, dass ihre Veröffentlichungen weiterhin von der Debatte um den Abschied von physischen Datenträgern überschattet werden.

Quelle
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77 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. The Hills have Shice 259695 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 20.07.2026 - 18:39 Uhr

    Wenn das nachher das Aus für Playstation bedeutet und nicht etwa der mangelhafte Spieleoutput, es wäre schon bekloppt. Kannst dir nicht ausdenken, aber manche richten sich einfach selbst zugrunde.

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  2. xbox one X 18105 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 20.07.2026 - 18:41 Uhr

    Kann die Diskussion endlich mal aufhören. Das ist so übertrieben. Das wird so kommen und nicht nur bei Sony.

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      • Master-Race 10320 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 20.07.2026 - 18:50 Uhr
        Antwort auf GERxJOHNNY

        Man muss aber nicht über ein und das selbe Thema 50 News machen….gut…das sind halt die News die am meisten Klicks bekommen

        1
    • Kenty 270530 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 20.07.2026 - 18:47 Uhr
      Antwort auf xbox one X

      Sei doch froh, dass wir hier darüber diskutieren können. Sony zensiert das Thema schon genug.

      3
  3. GERxJOHNNY 107190 XP Hardcore User | 20.07.2026 - 18:50 Uhr

    Bei den ganzen Nachrichten jeden Tag, hat man echt das Gefühl, dass die Spielebranche ziemlich am Arsch ist

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  4. Ash2X 355920 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 20.07.2026 - 18:53 Uhr

    Das schlimme ist eigentlich dass Sony es mit Absicht macht. Denshattack ist das perfekte Beispiel dafür – bis vor etwa 1-2 Wochen gab’s Werbung seitens Xbox & Gamepass, plötzlich flog es aus der GP Werbung und auf dem Sony Account wird geworben.
    Ein Zufall ist das wohl kaum.

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  5. bk493 47840 XP Hooligan Bezwinger | 20.07.2026 - 18:58 Uhr

    Kann den Unmut absolut nachvollziehen, aber Sony wird es nicht wirklich interessieren was bei Twitter & Co in den Kommentaren steht.
    So leiden die Entwickler darunter

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      • bk493 47840 XP Hooligan Bezwinger | 20.07.2026 - 19:06 Uhr
        Antwort auf Krawallier

        Ein Umdenken bei der Disc-Sache wäre wünschenswert.
        Jedoch sieht man bei der Petition sowie auch der Anzahl an Kommentaren unter den Posts, dass der Gegenwind weniger wird.

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        • Krawallier 176615 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 20.07.2026 - 19:09 Uhr
          Antwort auf bk493

          Mir wäre wichtiger das geklärt wird das man als Kunde ein Anspruch hat, das gekaufte Inhalte in irgendeiner Form Dauerhaft erhalten sein muss oder aber Digitale Inhalt nach einer gewissen Zeit zum Allgemeingut und öffentlich archiviert wird.

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          • faktencheck 223560 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 20.07.2026 - 19:14 Uhr
            Antwort auf Krawallier

            Das wäre genau der Move den Sony bringen müsste. Macht euch keine Sorgen, die Käufe sind, solange der Account existiert, sicher.

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  6. Krawallier 176615 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 20.07.2026 - 19:01 Uhr

    Also ich kauf aktuell wieder mehr Discs, allerdings auch wegen den Plänen, dass man seine Disc Digitalisieren kann.

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  7. Ralle89 200055 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 20.07.2026 - 19:17 Uhr

    Ich glaube Sony interessiert das null die fahren ihre Linie einfach weiter wie ein Bus 😂

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