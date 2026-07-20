PlayStation 5: Sonys Disc-Entscheidung sorgt weiter für Ärger – jetzt leiden sogar neue Spiele darunter

Die anhaltende Kritik an Sonys Entscheidung, ab 2028 keine physischen Datenträger für neue PlayStation-Spiele mehr anzubieten, entwickelt sich zunehmend zu einem Problem für Spiele, die mit dieser Entscheidung eigentlich nichts zu tun haben.
Nachdem bereits der neue Marvel’s Wolverine-Trailer von tausenden Protestkommentaren überschattet wurde, geraten nun auch Neuveröffentlichungen ins Visier der Community. Besonders deutlich zeigt sich dies am Indie-Hit Denshattack!, der von Sony zum Verkaufsstart über die offiziellen Social-Media-Kanäle beworben wurde.
Boykottaufrufe statt Glückwünsche
Anstatt über das Spiel selbst zu sprechen, nutzten zahlreiche Nutzer die Beiträge erneut, um gegen Sonys Strategie zu protestieren. Teilweise gingen die Reaktionen sogar so weit, dass Spieler öffentlich dazu aufriefen: Denshattack! lieber auf PC, Xbox Series X|S oder Nintendo Switch 2 zu kaufen.
Ein besonders häufig geteilter Kommentar lautete sinngemäß:
„Kauft es nicht auf PS5 – unterstützt lieber eine andere Plattform.“
Andere Nutzer kritisierten, dass hochwertige Spiele durch Sonys Entscheidung regelrecht untergehen würden:
„Großartige Spiele werden wegen eurer schlechten Entscheidung begraben.“
Für das Entwicklerstudio Undercoders dürfte diese Situation besonders unglücklich sein. Das Spiel erhielt hervorragende Kritiken und sollte eigentlich von der Aufmerksamkeit rund um den Launch profitieren.
Experten erwarten keine Kehrtwende
Branchenanalysten halten eine Rücknahme von Sonys Entscheidung dennoch für äußerst unwahrscheinlich.
Der japanische Branchenexperte Dr. Serkan Toto geht davon aus, dass Sony den aktuellen Protest einkalkuliert hat und lediglich darauf wartet, dass sich die Situation beruhigt. Selbst wenn mehrere Hunderttausend Nutzer aus Protest ihr PlayStation Plus-Abonnement kündigen würden, wäre dies angesichts von über 120 Millionen aktiven PlayStation-Nutzern wirtschaftlich kaum relevant.
Warum Sony am digitalen Vertrieb festhält
Aus wirtschaftlicher Sicht sprechen zahlreiche Gründe für den Strategiewechsel.
Beim Verkauf eines physischen First-Party-Spiels muss Sony Händler, Vertrieb und Produktionskosten berücksichtigen. Im digitalen PlayStation Store verbleibt dagegen praktisch der gesamte Umsatz beim Unternehmen. Auch bei Drittanbieter-Spielen erhält Sony im digitalen Vertrieb einen deutlich höheren Anteil als beim klassischen Verkauf im Handel.
Hinzu kommt, dass sich das Kaufverhalten der Spieler in den vergangenen Jahren stark verändert hat. Laut Branchenanalysten wurden beim Start der PlayStation 4 im Jahr 2013 lediglich rund 13 Prozent aller Vollpreisspiele digital gekauft. Im Jahr 2025 lag dieser Anteil bereits bei nahezu 80 Prozent.
Diskussion dürfte weitergehen
Während viele Spieler den Verlust physischer Spiele vor allem aus Gründen der Sammlung, des Eigentums und der Spieleerhaltung kritisieren, sehen Analysten die wirtschaftliche Entwicklung längst als unumkehrbar an.
Da Sony bislang keinerlei Anzeichen für eine Kursänderung zeigt, dürfte die Diskussion auch in den kommenden Monaten weitergehen. Gleichzeitig müssen Entwickler neuer PlayStation-Spiele wohl damit rechnen, dass ihre Veröffentlichungen weiterhin von der Debatte um den Abschied von physischen Datenträgern überschattet werden.
77 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenn das nachher das Aus für Playstation bedeutet und nicht etwa der mangelhafte Spieleoutput, es wäre schon bekloppt. Kannst dir nicht ausdenken, aber manche richten sich einfach selbst zugrunde.
„Wenn das nachher das Aus für Playstation bedeutet“
ja genau ^^
Kann die Diskussion endlich mal aufhören. Das ist so übertrieben. Das wird so kommen und nicht nur bei Sony.
Die Diskussion wird so schnell nicht aufhören, da muss ich dich enttäuschen
Man muss aber nicht über ein und das selbe Thema 50 News machen….gut…das sind halt die News die am meisten Klicks bekommen
Sei doch froh, dass wir hier darüber diskutieren können. Sony zensiert das Thema schon genug.
Bei den ganzen Nachrichten jeden Tag, hat man echt das Gefühl, dass die Spielebranche ziemlich am Arsch ist
Nicht nur die Branche.
Ist sie nicht, wie kommst du darauf ? Gaming Boomt Mehr denn je!
Das schlimme ist eigentlich dass Sony es mit Absicht macht. Denshattack ist das perfekte Beispiel dafür – bis vor etwa 1-2 Wochen gab’s Werbung seitens Xbox & Gamepass, plötzlich flog es aus der GP Werbung und auf dem Sony Account wird geworben.
Ein Zufall ist das wohl kaum.
In diesen Sphären mit Zufall zu arbeiten, wäre absolut fahrlässig.
Kann den Unmut absolut nachvollziehen, aber Sony wird es nicht wirklich interessieren was bei Twitter & Co in den Kommentaren steht.
So leiden die Entwickler darunter
Ist halt die Frage wann esfür Sony zu teuer wird.
Ein Umdenken bei der Disc-Sache wäre wünschenswert.
Jedoch sieht man bei der Petition sowie auch der Anzahl an Kommentaren unter den Posts, dass der Gegenwind weniger wird.
Mir wäre wichtiger das geklärt wird das man als Kunde ein Anspruch hat, das gekaufte Inhalte in irgendeiner Form Dauerhaft erhalten sein muss oder aber Digitale Inhalt nach einer gewissen Zeit zum Allgemeingut und öffentlich archiviert wird.
Ja, das stimmt. Das sollte definitiv geklärt sein
Das wäre genau der Move den Sony bringen müsste. Macht euch keine Sorgen, die Käufe sind, solange der Account existiert, sicher.
Also ich kauf aktuell wieder mehr Discs, allerdings auch wegen den Plänen, dass man seine Disc Digitalisieren kann.
Ich glaube Sony interessiert das null die fahren ihre Linie einfach weiter wie ein Bus 😂