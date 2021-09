PlayStation 5: Sonys Filmchef erwartet weitere Übernahmen von Spielfirmen

Während der Bank Of America Merrill Lynch Media, Communications & Entertainment Conference wurde Tony Vinciquerra, Chairman und CEO von Sony Pictures, gefragt, ob die Filmindustrie eine weitere Konsolidierung erleben werde.

„Ich denke, dass das traditionelle Medium Fernsehen und Film seinen Höhepunkt erreicht hat und der neue Wachstumsbereich das Spielegeschäft sein wird, und wer wäre für dieses Geschäft besser aufgestellt als Sony?“

„Ich glaube, dass es in diesem Bereich zu einer gewissen Konsolidierung kommen wird. Wahrscheinlich wird es auch auf unserer Seite ein wenig mehr geben. Ich denke, dass es wahrscheinlich zu viele Filmstudios gibt und dass es in den nächsten fünf bis zehn Jahren vielleicht ein oder zwei weniger werden.“

„Aber ich meine, der nächste Bereich der Konsolidierung wird die Spielebranche sein.“

Der durch die Covid-19 Pandemie bedingte Aufschwung der Spieleindustrie hat bereits zu einem deutlichen Anstieg der Fusionen und Übernahmen geführt.

Laut einer aktuellen Studie von InvestGame übersteigt der Wert der Fusionen und Übernahmen in der Spielebranche im Jahr 2020 22 Milliarden US-Dollar, einschließlich der Verkäufe von ZeniMax an Microsoft und Codemasters an Electronic Arts, was der höchste Betrag seit 2016 ist. Die wichtigsten Akquisiteure 2020 waren Tencent, Embracer Group, Stillfront und Zynga.

Videospiele haben viele von der Pandemie betroffene Branchen überflügelt, so dass öffentliche und private Investoren begonnen haben, die Branche als eine vermeintlich sichere Investition ins Visier zu nehmen.

Zu den Jahresergebnissen des Unternehmens im April erklärte Sony selbst, dass es im laufenden Geschäftsjahr (endet März 2022) „aggressiv“ in seine First-Party-Spielestudios investieren und darüber hinaus Partnerschaften mit externen Spieleentwicklern für exklusive Spiele eingehen werde.

Sony Partnerschaften mit dem neuen Studio der ehemaligen Stadia Games-Chefin Jade Raymond, Investitionen in ein Multiplayer-Spiel von Bungie-Veteranen sowie die Übernahme der PC-Portierungsfirma Nixxes und des britischen Studios Firesprite wurden angekündigt.

Außerdem wurden weitere 200 Millionen US-Dollar in Epic Games investiert und damit die Minderheitsbeteiligung ausgebaut.

„Wir beabsichtigen, das Entwicklungspersonal und andere interne Kosten im Vergleich zum Vorjahr um etwa 20 Mrd. Yen [184 Mio. US-Dollar] zu erhöhen, da wir unsere interne Software weiter stärken“, sagte Sony-Finanzvorstand Hiroki Totoki in der Telefonkonferenz im April.

„Um unser Software-Angebot zu verbessern, wollen wir weiterhin in Partnerschaften mit externen Studios investieren, zusätzlich zu den aggressiven Investitionen in unsere eigenen Studios.“

Er fügte hinzu: „Wie ich bereits erwähnt habe, wollen wir die PlayStation-Plattform durch Maßnahmen wie die kürzlich angekündigte Partnerschaft mit Haven Entertainment stärken, das von Jade Raymond, der Schöpferin des berühmten Spiels Assassin’s Creed, gegründet wurde.“

„Mit unserer zusätzlichen Investition in Epic Games werden wir zusammen mit dem Rest der Sony-Gruppe auch daran arbeiten, die sozialen und plattformbezogenen Fähigkeiten von Spielen zu verbessern.“

Sony hat in den letzten Jahren enger mit seinem Filmgeschäft zusammengearbeitet, nachdem das Filmstudio PlayStation Productions eröffnet wurde, das die Aufgabe hat, seine Spiele-Franchises für Fernsehen und Kino zu adaptieren.